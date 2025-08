Loas a Carmen Moreno tras "una vida apasionante" en el comercio

"Firmeza, criterio y capacidad de abrir puertas". Estas fueron las tres virtudes, entre muchas otras, que destacó Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, acerca de Carmen Moreno, gerente de esta asociación hasta el pasado mes de julio. Moreno recibió ayer en la Feria de Muestras todo un homenaje a la altura de su trayectoria. "Carmen no deja hueco, deja un socavón. Es genio y figura y estoy segura de que seguirá participando en actividades y en el tejido social de la ciudad", remarcaba Menéndez. Con motivo del Día del Comercio en la Feria, la Unión de Comerciantes quiso honrar al "alma y motor silencioso de la organización", en palabras de la presidenta, que da un paso al lado en la gerencia en favor de Fernando Clavijo.

"Hoy decir gracias es muy corto. He tenido una vida profesional intensa, apasionante, muy divertida y cambiante. Pretendo seguir siendo feliz haciendo otras cosas", empezó diciendo Moreno, que seguirá siendo "una fuerza de la naturaleza", como la describió Félix Baragaño, en los años venideros. "Una cosa es que te jubiles y otra es que te vayas. Seguiremos contando contigo", avisó el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.

"La idea es que uno se puede jubilar y parar, pero no quiero, porque no sé parar. Seguiré ligada a la vida económica de Asturias, al sector de comercio en la medida que pueda y quiera y a la vida social de Gijón que es la ciudad que me quiere y quiero", anunció la antigua gerente de la Unión de Comerciantes, que, por el momento piensa descansar unos meses antes de afrontar nuevos retos. "Cuando empiezas a cobrar del Estado tienes una responsabilidad con la sociedad en la que vives y yo vivo en Gijón. Me acogió en 1968, en La Calzada, y me duele cuando se oscurece y me da muchas alegrías cuando celebra", expresó Moreno, que también remarcó que el futuro de Fernando Clavijo al frente de la gerencia tiene que significar una nueva etapa en la Unión de Comerciantes. "No necesita consejos. Fernando Clavijo marcará su ruta. No hay cosa que más me moleste que alguien piense que voy a ser una sombra alargada. Lo mejor que puede pasar es dejar el pasado en esta nueva etapa", confesó Moreno.

Por la izquierda, Esther Luces, Mercedes Fanego, Eva Rojo, Ángel Martín y Esther Sevillano, homenajeados por su trayectoria comercial. / Ángel González

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, también dejó unas palabras de agradecimiento a la antigua gerente. "En cierta manera, tú no vas a dejar nunca a tu Gijón. Quienes hemos tenido la suerte de conocerte en el ámbito profesional y personal te vamos a estar siempre muy agradecidos. Hoy nos dejas un legado inmenso", decidó la Regidora.

El acto también sirvió para destacar la trayectoria de cuatro negocios míticos: la peluquería Esther Luces, la Cooperativa de Agricultores de Gijón, el Hospital Veterinario de Asturias y la tienda de moda masculina Stefano Rossi. "Es un día para mirar a nuestro alrededor y reconocer la importancia de ese tejido humano, cercano y emprendedor que da vida a Gijón. El comercio local es barrio y convivencia. Esa tienda donde te llaman por tu nombre", ensalzó la Alcaldesa.

La Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, aprovechó el acto de la Unión de Comerciantes para anunciar cinco programas para impulsar el comercio y, en especial, el de proximidad, destacando el que tienen previsto para la zona rural, donde destinarán 250.000 euros para impulsar los bares y tiendas de los pueblos asturianos. También mencionó que están trabajando en un programa de digitalización, en otro de comercio verde y sostenibilidad, el convenio con las tres cámaras de comercio y los nuevos bonos de comercio que también han impulsado en el turismo rural. "Los comercios de proximidad son espacios de interacción social donde se establecen relaciones de confianza", destacó Llamedo.

250.000 euros para los negocios de la zona rural

Por su parte, María Calvo, presidenta de FADE, señaló el "valor estratégico del comercio de proximidad" y mostró su interés al Principado de Asturias en la futura revisión de las directrices de comercio. "Es un documento clave que debe dar estabilidad, coherencia y visión a medio plazo, con un enfoque realista, pero a la vez ambicioso y adaptado a estos tiempos", detalló Calvo. ◼