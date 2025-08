La nueva generación de gaiteros asturianos entra en escena y ya pisan escenarios del mundo

Gijón vuelve a sonar al ritmo de las gaitas. Como cada verano, el Festival Internacional de Gaites de Xixón tiñe la ciudad de música tradicional, desfiles, espichas y emoción. Este año, además, la cita cumple veinticinco años, y lo hace en un momento especialmente simbólico, cuando una nueva generación de intérpretes empieza a pisar con fuerza los escenarios y a dejar claro que el relevo generacional no solo está en marcha, sino que promete un futuro vibrante para la música asturiana. Ejemplo de ello son Sabel Díaz, Nicolás Guerra y tres pequeñas de apenas diez años: Martina Díaz y las hermanas Noa y Leyre Miyar. Quienes forman parte de la banda como uno más, viajan, comparten experiencias y se manejan con una soltura sorprendente, hasta se atrevieron a tocar una pequeña pieza improvisada ayer en la calle de la Merced frente a un número considerable de oyentes que no dudaron en ovacionarlos.

Los cinco transmiten una fuerte pasión por la música asturiana, aunque no todos llegaron a ella de la misma manera. Nicolás Guerra, por ejemplo, tiene antecedentes en la familia. "Empecé con la gaita porque mi abuelo ya la tocaba y me gustó". A Martina Díaz le bastó con ver una gaita de cerca para saber que quería formar parte de eso. "Bailaba en un grupo y un día las vi de cerca, me encantaron", afirmó. Hoy todos coinciden en su pasión por la música y sus ganas de seguir viviendo grandes momentos.

Concierto improvisado, ayer, en la calle La Merced. / Marcos León

A pesar de su edad, ya tienen anécdotas que muchos músicos veteranos envidiarían, han tocado en países como Francia, Portugal o Estados Unidos, precisamente en su reciente viaje con la banda a Nueva York para tocar en Times Square durante el día de San Patricio vivieron una de esas experiencias que, al menos para ellos, "nunca se olvidan", más allá de la espectacularidad del viaje, una pequeña anécdota fue la que los marcó.

El vuelo de ida se retrasó más de una hora por problemas en el avión, y mientras el resto de pasajeros se resignaban a la espera, ellos y sus compañeros sacaron los instrumentos y tocaron para amenizar la demora. Cuando sonó el Himno de Asturias, los aplausos no tardaron en llegar y, al final, la ovación fue general, el propio comandante les felicitó por megafonía. Tras ello algunos pasajeros hasta se acercaron a darles las gracias por animar el ambiente. "Fue superemocionante" afirmaron, ya que, a veces, la música rompe barreras, une y emociona a personas de todo tipo.

Justamente hoy, en las Escuela de Comercio a las 19.00 horas, se estrena el documental que recoge las vivencias de todo ese viaje, y los cinco lo van a ver acompañados de sus familias y amigos. Están impacientes, no solo por verse en pantalla, sino por revivir todo lo que pasó allí.

Ahora tienen la mirada puesta en el viernes, día en el que tocarán en la gala del festival. También actuarán en la espicha del sábado, una de las citas más esperadas por músicos y público. Ellos lo cuentan entre risas, mezclando nervios con ganas, pero sin perder las ganas por actuar, ya que sienten que forman parte de algo especial y, además de tocar realmente bien, representan el futuro de una tradición que, lejos de apagarse, suena más viva que nunca. Porque mientras haya jóvenes como ellos, que se ilusionen con una gaita, un timbal o un viaje a para llevar la música asturiana más allá de nuestras fronteras, la música asturiana tendrá cuerda para rato.