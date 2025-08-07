El altavoz de las entidades sociales está en Cajastur

El pabellón de la Fundación Cajastur en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), acoge durante estos días a 26 asociaciones del tercer sector para que puedan tener un lugar donde visibilizar su labor ante los miles de visitantes. "Entendemos que la sociedad es ‘un poco hipócrita’, porque lo que les gusta es que se les resuelvan los problemas, pero no les gusta que se vean esos problemas", señaló el director general de la Fundación Cajastur, Carlos Siñeriz. Es por ello que "queremos ser un altavoz para que la gente vea lo que hay". "Estamos en la pura entrada de la Feria, todos pasan por delante, y queremos que vean que esto existe. Queremos darles visibilidad y que ellos, de alguna forma, vendan su trabajo, porque la mayoría de las personas que están aquí, no son asalariados de las asociaciones, son voluntarios", añadió Siñeriz.

Por la izquierda, Tomás Rubio, Carlos Siñeriz y Amelia Suárez, en el espacio ASEMPA, ayer, en la Feria de Muestras.

Este espacio, creado ya en la anterior edición de la Feria, acoge a casi una treintena asociaciones de todos los ámbitos del tercer sector en estos días de feria, divididas entre horarios de mañana y de tarde, para que más asociaciones puedan visibilizar su trabajo. Asimismo, participan asociaciones como "Abierto hasta el amanecer" (asociación juvenil), el "Banco de Alimentos" o el "Teléfono de la Esperanza", entre otras. "Para nosotros, este espacio es una visibilidad para toda la gente que pueda pasar por aquí, y es muy importante porque las enfermedades raras no se ven todos los días, y que la gente tenga contacto con nosotros, que se vea, y que también vean la realidad y que palpen lo que hay de verdad y no lo que te cuentan por ahí. Entonces esto para mí es un valor total", aseguró ayer con orgullo Tomás Rubio, vicepresidente de ASEMPA (asociación de enfermedades neuromusculares).

Por la izquierda, Pilar Tarrio, Margarita Argüelles, Rosa Saldaña, Ludivina Sánchez y Amor Álvarez, de la Asociación Parkinson Asturias.

Además de carteles con fotos e historias de los socios de esta asociación, en las puertas del pabellón se encuentra una mesa con llaveros, carteras y camisetas, todo esfuerzo de las personas socias y familiares. Varias de las voluntarias, también impartieron un par de talleres explicativos en lo que consiste la asociación y las enfermedades menos escuchadas. "Nuestro objetivo es sensibilizar a la gente con lo que supone la enfermedad de Parkinson, porque a pesar de ser la segunda enfermedad neurodegenerativa por grado de prevalencia, sigue siendo desconocida", explicó ayer la directora y trabajadora social de la Asociación Parkinson Asturias, Yolanda Villanueva. "Queremos que nos conozcan las personas, sobre todo los que tienen estas enfermedades, porque hay gente que todavía no sabe que existimos y queremos que sepan que aquí estamos", añadió. Además, Villanueva incidió en que "quieren que la gente les vea como un recurso para aumentar la calidad de vida", ya que, no solo trabajan con los pacientes, sino también con sus familias.

En estos pocos días de feria, según explicó el director Siñeriz, de media cuentan con "al menos, 1.600 personas de media que visitan" este Pabellón. "Al menos sé que la gente pasa por delante, que ve a las asociaciones y a las personas que forman parte de ella, y que ojalá entren, pero al menos sé que los ven y leen los carteles de fuera. Este es nuestro fin social, por eso nació la Fundación, para ayudar con esta actividad social", reflexionó. "La realidad social es la que es, si la sociedad lógicamente no lo quiere ver, mira hacia otro lado, y por eso mismo, nosotros nos sentimos orgullosos, porque estamos haciendo lo que hay que hacer, ayudar y visibilizar ante la sociedad todo el trabajo y esfuerzo de estas asociaciones del tercer sector", concluyó Siñeriz.

Este espacio se puede visitar por la mañana y por la tarde. Hoy estarán la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (mañana) y el Banco de Alimentos (tarde).