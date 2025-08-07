Atasco monumental en la autopista Y: más de seis kilómetros de retenciones por un accidente en Serín

El siniestro está contestionando la circulación en sentido a Gijón y Avilés

Gran atasco en la autopista &quot;Y&quot; por un accidente en Serín.

Gran atasco en la autopista "Y" por un accidente en Serín. / DGT

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Atasco monumental en la autopista Y, nudo central de las comunicaciones por carreteras en Asturias. Retenciones de más de seis kilómetros, entre Llanera y Serín (Gijón), a causa de un accidente que se produjo ya en la A-8 y más allá del desvío hacia Avilés, pero todavía en terrenos de la citada parroquia gijonesa.

El siniestro ha coincidido con la hora punta de salida del trabajo al mediodía, lo que ha agravado las consecuencias para la circulación. Centenares de coches se encuentran atrapados en un atasco que superaba los cuatro kilómetros cuando informó la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, pero que ha ido a más y a las 15.30 horas ya superaba los seis kilómetros.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil ya trabaja en la zona del accidente para realizar las labores oportunas para que la circulación recobre normalidad lo antes posible. Las retenciones afectan a los conductores que circulan desde Oviedo en dirección a Gijón y Avilés.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y gratuita a nuestro canal de Whatsapp pinchando aquí. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, donde puedes estar al tanto de la actualidad y ver los mejores vídeos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Hasta 600 euros de multa por los ladridos de un perro y 100 por un bocinazo o usar un megáfono en Gijón
  3. El primer fin de semana de la Feria de Muestras apunta a un récord de ventas
  4. Los bocados de la Feria son tradición: bocadillos de calamares, helados artesanales y dulces típicos sacian el hambre de los visitantes
  5. Gijón rinde un emotivo tributo al cura Santaclara en La Asunción: 'Destilaba paz y dulzura en todo lo que hacía
  6. Clamor en Gijón contra los ataques a la 'Madre del Emigrante' y al 'Elogio': 'Es una salvajada
  7. Las medusas regresan a Gijón y obligan a cerrar el baño en la playa de San Lorenzo
  8. La cantidad de personas a las que atiende la Oficina del Inmigrante de Gijón (y la mayoría son de estos países)

Atasco monumental en la autopista Y: más de seis kilómetros de retenciones por un accidente en Serín

Atasco monumental en la autopista Y: más de seis kilómetros de retenciones por un accidente en Serín

Viajar por el mundo sin salir de la Feria de Muestras: de la India al Perú, pasando por Portugal o Egipto

Viajar por el mundo sin salir de la Feria de Muestras: de la India al Perú, pasando por Portugal o Egipto

El Paseo Gastro prende la Semanona: "Ya nadie puede celebrar sus fiestas sin casetas"

El Paseo Gastro prende la Semanona: "Ya nadie puede celebrar sus fiestas sin casetas"

El proceso selectivo de la Zalia pondrá a la región en "el mapa de inversión"

El proceso selectivo de la Zalia pondrá a la región en "el mapa de inversión"

Currículum

Villaviciosa se declara "capital manzanera" de España

Villaviciosa se declara "capital manzanera" de España

La banda de gaitas estrena el filme de su viaje a Nueva York

La banda de gaitas estrena el filme de su viaje a Nueva York

El Festival de Piano de Gijón contará con más de veinte recitales "de excelencia": la programación

El Festival de Piano de Gijón contará con más de veinte recitales "de excelencia": la programación
Tracking Pixel Contents