La banda de gaitas estrena el filme de su viaje a Nueva York

La antigua Escuela de Comercio de Gijón acogió ayer por la tarde el estreno del documental "Las gaitas conquistan Nueva York", dirigido por Carolina Gancedo y producido por la Televisión del Principado (TPA), en el que se narra el viaje de la Banda de Gaites "Villa de Xixón" a la metrópoli el pasado marzo, con motivo del 25.º aniversario de la agrupación, que lidera José Luis García. Durante su estancia, los setenta integrantes del grupo participaron en el desfile de San Patricio, el más antiguo y multitudinario del mundo, donde fueron reconocidos como la mejor banda internacional y obtuvieron la segunda mejor puntuación general. Un equipo de la TPA acompañó a la formación durante cinco días para documentar su paso por escenarios emblemáticos como el restaurante Little Spain, del chef José Andrés, o el Centro Español del barrio de Queens, además de lugares icónicos como Central Park, la Estatua de la Libertad o el Museum of Modern Art (MoMA). Gijón celebra estos días el festival Internacional de Gaitas.

El acto –al que asistieron la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega; el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios; el edil del PSOE Rodrigo Sánchez, y la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez– fue aperitivo del estreno televisivo de la cinta, que se retransmitió a las 22.30 en TPA.

La proyección se enmarcó en el 25.º Festival Internacional de Gaites "Villa de Xixón", que hoy continúa con sendos conciertos de la Bagad Panvrid, de Bretaña, en el Parchís (12.00 horas) y en Begoña (19.00 horas); una cata de cervezas asturianas a las 18.00 horas, en el Parchís, donde, a las 20.00 horas, actuará la BG Cardielos, de Portugal. Una hora antes, en la plaza de Italia, hace lo propio Xeremies, de Mallorca.