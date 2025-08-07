Las casetas del puerto y Begoña "maravillan" a locales y turistas

Pocos minutos después del mediodía el Paseo Gastro de Begoña ya lucía con varias mesas ocupadas. La inauguración no frenó las ganas de los gijoneses y visitantes por celebrar las fiestas de la ciudad y con muchas casetas todavía por abrir, los huecos en las terrazas se iban acabando. La apuesta gastronómica del Ayuntamiento, tanto en el paseo de Begoña como en el puerto, ofrece una alternativa al aire libre y en dos de los lugares privilegiados de la ciudad. "Es un espacio muy guapo", titulaba Betsy Caiza, que junto a unos amigos visitaba por primera vez el Paseo Gastro.

"Estuvimos dando una vuelta por el muelle y me gusta la idea de que haya dos espacios, porque la gente se va a distribuir por más zonas", apuntaba, por su parte, Julio García. En la terraza contigua, Felicidad Sanfeliz disfrutaba en compañía del vermú. "Me parece una maravilla. Crea más ambiente. Todo lo que sea movimiento está muy bien y para los negocios que están por la zona les viene genial", aprobaba Sanfeliz. "El año pasado nos pareció muy bien y este año tiene también muy buena pinta", observaba, por su parte, Juan Álvarez, que compartía la opinión de su compañera de mesa. "Con lo que han puesto en el muelle la gente va a moverse más y cambiar de zonas", pronosticaba Álvarez.

La nueva zona del puerto sigue siendo tema de debate en las terrazas. Los hay que defienden la instalación de las casetas en Cimavilla. "Entiendo que protesten, pero si a ellos les parece mal, a los del centro también nos debería parecer mal", razonaba Sanfeliz. "Al final son las fiestas de la ciudad, a todos nos gusta divertirnos y tenemos que aguantar un poco", completaba. Pero también están los que se mantienen en el lado de los vecinos del Barrio Alto. "No estoy muy de acuerdo con las terrazas, vengo porque estoy con amigos, pero entiendo sus demandas. Siempre son los mismos los que sufren", explicaba Conchi Álvarez en el paseo Begoña. Junto a ella, Andrés Gómez señalaba un par de cuestiones mejorables para ediciones futuras. "No entiendo que cobren el vaso y los precios podrían ponerlos más asequibles", recomendaba Gómez.

La iniciativa del Paseo Gastro nació, entre otros motivos, por dotar de ambiente las tardes de la Semana Grande y personas como Maria Antonieta Sanfeliz refrendaron esa intención. "Para las personas mayores nos viene mucho mejor tener esto de día", apoyaba Sanfeliz.

Al igual que en Begoña, las terrazas de la calle Claudio Alvargonzález gozaban del ambiente que corresponde a la Semana Grande. "Es la primera vez que vengo, me está gustando. Lo del muelle es un acierto, eso sí habrá que ir con tiempo el día de los fuegos para coger sitio", avisaba David González. A su lado, Paula González confesaba que este año iban a ser unas fiestas diferentes para ella. "Este año viviré la Semana Grande de otra forma y estas terrazas ayudan a hacer otros planes", aseguraba González, que está deseando ver el concierto de Abraham Mateo.

Pero no solo los locales le ven potencial al Paseo Gastro, visitantes como Eneko Delgado y Nerea Varela, llegados desde San Miguel de Salinas, en Alicante, se mostraron sorprendidos con las casetas. "Me encanta. Nos lo hemos encontrado de casualidad y da gusto tomarte una cerveza o un pincho al lado del mar", afirma el primero. "Si no llega a estar esto hubiéramos estado dando una vuelta, sin parar en ningún sitio. Invita a sentarse, estar tranquilo, tomar algo y después seguir con la ruta", completaba Varela.