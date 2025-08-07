Central Lechera Asturiana festeja su jornada en familia

La Feria Internacional de Muestras de Asturias celebró ayer el Día de la Central Lechera Asturiana con un acto institucional en el propio stand de la compañía láctea en el recinto ferial Luis Adaro. Al encuentro acudió Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria, que subrayó que el Principado no debe intervenir en las relaciones empresariales al hilo de la situación que atraviesan Central Lechera Asturiana y Alimerka. Desde mayo, Alimerka ha dejado de tener en sus tiendas natas, mantequillas, yogures, quesos y leches enriquecidas de Central Lechera y desde inicios de agosto tampoco proporciona en los establecimientos briks y botellas de leche entera, desnatada y semidesnatada. Los participantes en el encuentro realizaron una visita por el stand de Central Lechera para conmemorar la jornada dedicada a una de las principales empresas del sector en la región.