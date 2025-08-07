Coloquio femenino en EDP sobre la transformación energética
La empresa energética EDP organizó ayer el coloquio "EnergÍa en femenino para transformar Asturias", un encuentro protagonizado por mujeres que, desde diferentes ámbitos profesionales, impulsan el cambio hacia un modelo energético más sostenible y equitativo. Moderada por Silvia Fernández, de EDP, la charla reunió a Verónica Menéndez, de Agrolinera Astur; Amanda Polo, de Hidritec Water Systems; Mayus Ramos, de AFESA Salud Mental; Maite García, de Zabala Innovation; Susana Mozos, de EMOI S.A.; y Ángela Balboa, de Norvento. Las intervinientes compartieron experiencias, retos y reflexiones sobre el papel de las mujeres en la transformación energética.
