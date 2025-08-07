Cortes en el entorno de Eduardo Castro por una caída de cables

Una aparatosa caída de cableado en el entorno de la avenida de Eduardo Castro, justo a la salida de la rotonda y bajo el paso ferroviario que lleva el Puerto, obligó a cortar el tráfico en la zona. Los cables de telefonía y comunicación se desplomaron, pero no llegaron a caer del todo y quedaron suspendidos a una altura complicada, como a un metro de distancia del suelo, lo que suponía un evidente peligro.

La Policía Local envió a agentes a la zona para controlar el tráfico rodado y también para bloquearlo en la zona en la que estos cables interferían el paso, que en el tramo afectado no era posible en ninguno de los dos carriles.

El incidente se produjo ya de noche, hacia las diez de la noche, así que, para facilitar la visibilidad de los conductores, además del precinto policial a ambos lados del cableado, los propios agentes colocaron sus vehículos con las luces encendidas para bloquear el paso. El cableado, al parecer, integra la red de comunicación del paso ferroviario y, por lo tanto, entra dentro de la competencia de Adif. El operativo generó algún momento de atasco en el tráfico, pero, al menos ayer, a la asociación vecinal no le constaba que se hubiese producido ningún accidente.