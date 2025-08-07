Cortes en el entorno de Eduardo Castro por una caída de cables
El incidente, que dejó la instalación suspendida, obligó a bloquear el tráfico en ambos sentidos
S. F. L.
Una aparatosa caída de cableado en el entorno de la avenida de Eduardo Castro, justo a la salida de la rotonda y bajo el paso ferroviario que lleva el Puerto, obligó a cortar el tráfico en la zona. Los cables de telefonía y comunicación se desplomaron, pero no llegaron a caer del todo y quedaron suspendidos a una altura complicada, como a un metro de distancia del suelo, lo que suponía un evidente peligro.
La Policía Local envió a agentes a la zona para controlar el tráfico rodado y también para bloquearlo en la zona en la que estos cables interferían el paso, que en el tramo afectado no era posible en ninguno de los dos carriles.
El incidente se produjo ya de noche, hacia las diez de la noche, así que, para facilitar la visibilidad de los conductores, además del precinto policial a ambos lados del cableado, los propios agentes colocaron sus vehículos con las luces encendidas para bloquear el paso. El cableado, al parecer, integra la red de comunicación del paso ferroviario y, por lo tanto, entra dentro de la competencia de Adif. El operativo generó algún momento de atasco en el tráfico, pero, al menos ayer, a la asociación vecinal no le constaba que se hubiese producido ningún accidente.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Indignación en Gijón por el ataque a dos de sus emblemas: llenan de pintadas El Elogio y arrancan un dedo a otra famosa escultura
- Hasta 600 euros de multa por los ladridos de un perro y 100 por un bocinazo o usar un megáfono en Gijón
- Gijón le planta cara al ruido nocturno: pone nuevos horarios en fiestas populares y bares, y multará a los vecinos que dejen al perro ladrando en casa o pongan la lavadora de madrugada
- El primer fin de semana de la Feria de Muestras apunta a un récord de ventas
- La Feria de Muestras de Asturias abre con ganas: 'Es una tradición del verano, no se puede faltar
- Los bocados de la Feria son tradición: bocadillos de calamares, helados artesanales y dulces típicos sacian el hambre de los visitantes
- Gijón rinde un emotivo tributo al cura Santaclara en La Asunción: 'Destilaba paz y dulzura en todo lo que hacía