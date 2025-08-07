"El fantasma de la ópera" afina la voz para deleitar a Gijón: "Es una oportunidad de oro para ver el musical"

"Si ‘El fantasma de la ópera va a tu ciudad, tienes que ir a verlo", enfatizaba este jueves el artista Manu Pilas, que da vida a Erik, el atormentado fantasma, en el popular musical que ofrecerá mañana viernes, a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos, la primera de las doce funciones de las que disfrutará Gijón hasta el 17 de agosto. Unos pases enmarcados en la gira española de la obra de Andrew Lloyd Webber, cuyos protagonistas invitan a no perderse. "Es una oportunidad de oro", subrayó Ana San Martín, soprano y actriz que interpreta a Christine Daaé, durante la "presentación" del espectáculo en el hall del Jovellanos.

El acto fue también una suerte de adelanto. Al son del piano de Miquel Tejada, director musical de la obra, Ana San Martín y Manu Pilas cantaron "Piensa en mí", "La música te da la oscuridad" y "No hay vuelta atrás". "Es una partitura espectacular", reivindicó la gallega, que animó a los gijoneses y visitantes a ver "uno de los grandes musicales de la historia, que tiene muchos elementos que te atrapan". San Martín tildó como "un sueño" ponerse en la piel de Christine, un personaje "icónico", en una propuesta que respeta el espíritu de la original y cargada de "misterio, pasión y muerte", sostuvo Ana San Martín.

"Queremos que la gente se quede hablando de lo que han visto durante mucho tiempo", proclamó Manu Pilas, para quien interpretar al fantasma es "lo más grande que hay". "Es el rol masculino más emblemático en los musicales", indicó el artista, uno de los protagonistas de una historia "muy humana, de otra época pero que podría pasar ahora mismo". En ella, el fantasma se enamora perdidamente de una joven soprano y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, utilizando todos los métodos a su alcance.

Más de 300.000 espectadores en Madrid

Ángela Gudino, directora de giras de la productora "LetsGo", destacó que el musical ha atraído a más de 300.000 espectadores en el teatro Albéniz de Madrid y que fue "un verdadero reto" el impulso de esta primera gira por territorio nacional tras conquistar Londres o Broadway. También encomió el "trabajo diario de 90 personas que lleguemos a tiempo" para brindar el espectáculo, en el que tocan catorce músicos en directo sobre un escenario giratorio que emula la Ópera de París. Con la ayuda de siete tráilers se llevan a cabo los preparativos de cara al estreno de este viernes en el Jovellanos, un teatro que Ana San Martín calificó como "una joya". "Con su estética, será una conjunción maravillosa con el romanticismo y el misterio que trae el musical", ensalzó.

Oliver Suárez, presidente de Divertia, recalcó que para Gijón supone "un hito" contar con "uno de los musicales más importantes, si no el más importante, de la historia". Una propuesta que, como manifestó Manu Pilas, "engancha" y "da fuerza a su protagonista femenina". Esta, Christine, experimenta numerosos cambios de vestuario durante el musical. "Los momentos para descansar son breves y debe estar todo milimetrado porque mi personaje está constantemente en escena", explico Ana San Martín, que vive un "viaje emocional bonito" cuando se convierte en Christine Daaé.

A nivel narrativo, comentó la gallega, la obra habla de "la repercusión psicológica de cómo la sociedad aparta a cualquier persona que se aparta de los cánones estéticos", antes de animar al público a reservar una butaca del Jovellanos para ser partícipe de una propuesta "muy inmersiva" por la cual Gijón se "transformará" en París, además, en plena Semana Grande. "Hemos venido en el mejor momento", bromeó Manu Pilas.