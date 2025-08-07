"El fantasma de la ópera" se viste de gala para impresionar en Gijón

"El fantasma de la ópera" ya se acicala para Gijón. Desde mañana hasta el 17 de agosto, el teatro Jovellanos acogerá una docena de funciones del musical de Andrew Lloyd Webber en el marco de la primera gira española del espectáculo, que tiene en la caracterización de los personajes y el vestuario dos de sus grandes atractivos, como destacan los responsables de esas facetas de la obra mientras perfilan los últimos detalles antes del estreno en el Jovellanos. "Va a llamar la atención", adelantan.

Dos de las figuras esenciales para la puesta en escena son Cándida Gómez, jefa de caracterización, y Aitor Cortés, jefe de vestuario y sastrería. La primera se esmera en poner a punto las muchas pelucas que, en un momento u otro, formarán parte del musical. La coordinación será determinante pues se producen rápidos cambios de vestuario. El más breve no supera los doce segundos. Un visto y no visto que requiere mucha concentración. Pese a que el elenco guarda cierto secretismo antes del debut en Gijón, avanzan que el fantasma llevará, por ejemplo, una prótesis o una peluca quemada.

Resalta Aitor Cortés que el vestuario es "pomposo y goloso". Una de las que experimentará más variaciones al respecto será la joven soprano Christine Daaé, a quien da vida Ana San Martín y de la que se enamora una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París. "Tiene más de cinco cambios de vestuario muy notables", señala Cortés, que destaca el "colorido" que llenará las tablas del teatro Jovellanos, si bien dependerá de cada escena. En la del "Don Juan", la parte "más española", primarán el color rojo vivo o el naranja.

Un momento del montaje de la escenografía, ayer.

Las expectativas están por las nubes entre quienes integran el equipo de "El fantasma de la ópera", que en su partitura incluye temas como "La música de la noche", "Todo lo que te pido", "Deseando que estuvieras aquí otra vez" o "Carnaval". "Queremos que los gijoneses lo acojan con mucha alegría, tenemos ganas de enseñar lo que hacemos", sostiene Aitor Cortés, que pondera el trabajo colectivo para sacar adelante la obra. "Es un gran engranaje en el que todos los departamentos ponemos mucho esfuerzo para que todo se eleve", ensalza.

El vestuario, de diseño italiano, se combinará con varios maniquíes que se caracterizarán de manera que parezca que el número de actores crece sin motivo aparente. "Es un musical espectacular, desde la música hasta las voces; es el musical por excelencia", reivindica Cándida Gómez. En una línea similar se muestra Aitor Cortés. "Es mucho más que una historia de amor", afirma Cortés, que invita al público a "dejarse llevar". Alrededor de una treintena de artistas se desenvuelven sobre el escenario y también en el patio de butacas, en el que se cuelan en determinados pasajes.

Los preparativos en bambalinas de cara a la primera función de mañana se intensifican. También los nervios. El objetivo, que todo salga a pedir de boca en un espectáculo para el que ya están listas y dispuestas la máscara y la capa que portará el fantasma, Erik, interpretado por Manu Pilas, uno de los protagonistas de una obra que busca entrar por los ojos.