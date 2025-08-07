El Festival de Piano contará con más de veinte recitales "de excelencia"

Todo listo para la nueva edición del Festival Internacional de Piano. La cita, ya un clásico del verano gijonés, tendrá lugar entre los próximos 10 y 21 de agosto y contará, según explicaron ayer sus organizadores, con alrededor de 75 participantes y artistas, varios de ellos con una proyección "internacional". "Es un punto de encuentro para la excelencia musical clásica", aseguró Oliver Suárez, presidente de Divertia, que dio a conocer el programa en el stand municipal de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

El festival, que celebra su 25.ª edición, ha evolucionado desde una iniciativa "modesta" hasta convertirse en una cita "consolidada" del calendario cultural gijonés. Andrea García, directora del certamen, que acompañó ayer a Suárez, aseguró que ha crecido tanto en número de conciertos como en participantes, y que hoy ya cuenta con el afecto del público. Además, Suárez destacó que se ha convertido un foco de atracción turística que retrata a Gijón como una ciudad "abierta, creativa y acogedora". El nuevo programa incluye más de veinte recitales repartidos por la ciudad. Entre ellos, actuarán como sedes el paseo de Begoña, el Jardín Botánico, la Colegiata de San Juan Bautista, el teatro Jovellanos y el restaurante "Patioh" de la Laboral.

Uno de los momentos más esperados es el clásico maratón de piano en el paseo de Begoña, que inaugurará el festival el día 10 de agosto. Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, pianistas de alrededor de quince nacionalidades diferentes se alternarán en conciertos continuados en un formato que mezcla talento emergente y participación ciudadana. Otra de las citas populares serán los recitales de alumnos en la Colegiata de San Juan Bautista, los días 18, 19 y 20 de este mes, a las 19.30 horas. Estos conciertos gratuitos permiten "descubrir nuevas promesas en un entorno histórico y con gran calidad acústica", señaló García .

El festival también llega al Jardín Botánico con conciertos al aire libre. El día 12, en concreto, Sandro Gegechkori, considerado uno de los mayores exponentes de la nueva generación de la escuela pianista de Georgia, interpretará obras de compositores clásicos. Además, el día 16, a las 19.00 horas, se ofrecerá un programa doble de piano y ritmos americanos. En la primera parte, los destacados concertistas Amy Gustafson y Stephen Joven Lee, acompañados por una orquesta de cámara especializada en música asturiana, interpretarán una obra de Saint‑Saëns. En la segunda, el director artístico José Ramón Méndez y el profesor Logan Skelton unirán fuerzas al piano para ofrecer un repertorio de Gershwin. El evento tendrá un precio simbólico de 2,90 euros, sin posibilidad de reserva .

Como colofón final, el teatro Jovellanos albergará el día 21, a las 20.00 horas, un concierto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Estará protagonizado por la prestigiosa pianista Sofya Gulyak en calidad de solista y dirigido por Alejandro Cantalapiedra. Interpretarán el "Segundo Concierto para piano y orquesta" de Rachmaninov.

García expresó su entusiasmo por poder colaborar con la agrupación sinfónica: "No todos los años tenemos la suerte de contar con el acompañamiento de una orquesta. Por ello, nos llena de satisfacción poder ofrecer a nuestro público una obra tan relevante y conmovedora como esta". La velada promete ser el "broche majestuoso de esta edición conmemorativa", concluyó Andrea García.

Esta edición se consolida como una aportación al verano de Gijón con una propuesta sólida de música clásica, "de gran calidad artística pero también fresca, cercana y llena de actividades gracias a la juventud, talento y dedicación de los intérpretes", según la directora.