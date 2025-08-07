La FIDMA, embajada de Gijón

Embajadores de Gijón, la red de líderes influyentes en diferentes sectores que aportan su profesionalidad y trabajo para convertir Gijón en sede de eventos corporativos, estuvo presente en la Feria de Muestras este miércoles para celebrar su segunda cumbre anual. A la cita acudió la mayoría de los distinguidos por el Club de Empresas de Turismo de Negocios como embajadores de Gijón, entre ellos la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, embajadora honorífica; y el prestigioso cirujano Antonio Maestro. "Pocos sitios hay en el Principado para acoger esta cumbre", destacó la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio, Teresa Fernández Marmiesse, al comienzo del acto. Fernández quiso reafirmar el compromiso de la Cámara para la celebración de estos eventos, con la expectación que generan las mejoras que se tienen planeadas en el recinto ferial Luis Adaro. "Aquí nos vemos cada años, intercambiando ideas, propuestas y ver qué nos ofrecen los más de 700 expositores", apuntó. Por su parte, la vicepresidenta del Club de Empresas, Montserrat Cañón, agradeció la presencia de todos los embajadores. "Nuestro trabajo tiene un impacto, sois una motivación para todos los que llegan a esta ciudad", elogió.

La comitiva comenzó visitando el stand del Ayuntamiento de Gijón y su exposición "La ciudad que empezó a escanciar". En la visita, los embajadores fueron recibidos por Noemí Pariente, encargada de comunicación y marketing de Visita Gijón, junto a Eduardo Vázquez Coto, comisario de la exposición. Los embajadores hicieron un recorrido por la historia conjunta de la sidra y la ciudad de Gijón. Acto seguido, la Corporación Masaveu les recibió en su stand, donde conocieron algunas de las obras de arte de la colección privada de Fernando y María Cristina Masaveu.

El evento, celebrado en la sala Mirador, consistió en una sesión dirigida por el emprendedor Kike Riesgo, que propuso numerosas actividades con el objetivo de mostrar diferentes métodos para la mejora en la toma de decisiones, la identificación de talento o la capacidad creativa, todo ello en un tono desenfadado y cercano. Y es que las risas y el buen ambiente fueron los claros protagonistas de la mañana, con la idea de cooperación y cocreación que Riesgo presentó en el foco de la reunión.

El objetivo de la marca, surgida hace 21 años, es el de hacer de Gijón un emplazamiento atractivo para congresos o eventos corporativos a través de una "red de líderes influyentes en diferentes sectores que aportan su profesionalidad y trabajo", según la propia organización.