Gijón amplía su plan de relevo en negocios locales

El llamado Gijón Releva, el plan municipal que busca que los negocios en riesgo de cierre por jubilación de sus responsables se traspasen a manos de nuevos emprendedores, se refuerza. La vicealcaldesa Ángela Pumariega anunció ayer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) que, además de la conocida participación de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) –representada ayer en el acto por Leticia Bilbao–, se ha adherido al plan Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, cuyo presidente es Javier Blanco-Cuesta. "A muchas microempresas les cuesta tomar la decisión de vender porque no saben cómo hacerlo", aseguró este último.

Recordó Pumariega que el plan, pese a no ser nuevo –se incluyó en el pacto de concertación y se presentó hace pocas semanas en el Ayuntamiento–, se encuentra en plena campaña promocional para captar nuevos negocios. Explicó que en Gijón hay muchos negocios "que tienen éxito y un recorrido de años que las hacen viables" y que echan el cierre porque sus responsables quieren jubilarse "y no tienen en su familiar ni entorno laboral un relevo" que coja las riendas. "Cuando un negocio cierra, es muy difícil que vuelva a levantar la persiana, así que queremos actuar antes de que eso ocurra", razonó. Defendió que el Gijón Releva es un plan "pionero en el ámbito local".

Bilbao –acompañada ayer por Alberto González, director general de la FADE–, por su parte, explicó que desde la entidad llevan ya tiempo, tanto a través de este plan gijonés como desde su propia federación, trabajando con esta idea, aunque reconoció que es "difícil", en parte, porque "muchas veces los dueños de esas empresas quieren anunciar que cierran" y prefieren no promocionarlo.

Blanco-Cuesta, por su lado, añadió que por la parte compradora también surgen muchas dudas, porque hay empresarios "que quieren crecer pero no saben a quién recurrir". Luis Díaz, de Gijón Impulsa, animó a los negocios con preguntas de este tipo a que recurran a la entidad municipal en busca de ayuda.