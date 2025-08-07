Hunosa quiere fabricar el primer hidrógeno verde de Asturias
Enrique Fernández destaca en la FIDMA la apuesta de la compañía por las energías renovables y sitúa la central de La Pereda como "columna central" de su futuro
Verónica Sastre
Avanzar hacia las energías renovables sin olvidar el patrimonio minero de sus orígenes. Esa fue la idea que el presidente del Grupo Hunosa, Enrique Fernández, quiso subrayar ayer con motivo del Día de Hunosa en la Feria de Muestras de Gijón (FIDMA). A través de un "pequeño balance de este año ferial" –de agosto a agosto–, el presidente de Hunosa recorrió algunos de los "hitos trascendentales" de dicho periodo, que, en su opinión, han favorecido la transformación y sostenibilidad de la compañía. El acto también contó con las intervenciones del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer.
"Antes dependíamos de un único elemento que era el carbón, que desde hace décadas se sabía que tenía fecha finita. Ahora, Hunosa va a disponer de un abanico muy amplio de actividades y posibilidades sostenibles que abren las energías renovables", expresó Enrique Fernández. Así, recordó el papel de la térmica de La Pereda (Mieres) como "columna central" del proceso de transformación de la compañía. Hasta el pasado 31 de diciembre, la central utilizaba como combustible carbón procedente del pozo San Nicolás, última explotación de Hunosa, ya sin actividad extractiva. En las últimas semanas, han comenzado los trabajos para reconvertir La Pereda en un complejo que se alimentará principalmente de biomasa para generar electricidad.
Enrique Fernández aludió también a los "proyectos exitosos" de geotermia desplegados en el pozo Fondón de Langreo y en el pozo Barredo Mieres, con perspectiva de ser ampliados en los próximos años. "Esto nos permite abaratar la factura energética para los clientes consumidores y, por otro lado, propicia reducciones en las emisiones de CO2 ", manifestó. Proyectos que, además, recuperan espacios degenerados, destacó también el directivo.
Hunosa puso en valor sus planes para la producción de hidrógeno renovable en el pozo Fondón, a partir de agua de mina. "Si todo va bien, Hunosa puede convertirse en la primera compañía que genere hidrógeno verde de Asturias", subrayó Enrique Fernández. Además, recordó que este proyecto cuenta con la colaboración de la compañía de transporte de viajeros Alsa, "comprometida con el uso futuro hidrógeno verde como combustible".
El presidente de Hunosa expresó que tales planes se encaran teniendo siempre un "recuerdo orgulloso y agradecido" a la cultura minera de la que viene la compañía. "Tenemos que valorizar todo nuestro patrimonio histórico y hacer que contribuya al desarrollo de las comarcas mineras", concluyó.
Borja Sánchez, por su parte, subrayó la labor de Grupo Hunosa en sintonía con la estrategia de descarbonización que, dijo, impulsa, el Gobierno del Principado. "Una de las cuestiones que queríamos trabajar era cómo aprovechar todos esos espacios que teníamos en las cuencas mineras para hacerlos también unos polos de innovación", expuso el Consejero en referencia a los proyectos para reutilizar pozos mineros y otras instalaciones como centros de I+D. Sánchez tampoco perdió de vista la tradición de la cultura minera: "De las minas salió la fuente de energía que propició el avance industrial en Asturias y en España, y a su vez ahora está propiciando el avance tecnológico y en innovación", remarcó.
Asturias, tierra "con futuro"
Adriana Lastra puso el broche final al acto institucional afirmando que proyectos como los mencionados "son ejemplos claros" de cómo la minería puede evolucionar hacia energías limpias, sin renunciar a la vocación industrial. "Estas iniciativas no solo generan empleo y desarrollo económico, sino que también refuerzan la identidad de nuestra región", declaró la delegada del Gobierno.
La transición energética es también "una prioridad" para el Gobierno de España, enfatizó Lastra, y proclamó que "Asturias tiene futuro", uno que se construye con "memoria, con innovación y con trabajo conjunto". Subrayó, asimismo, que el patrimonio minero es un símbolo de esfuerzo e identidad y recalcó la importancia de conservar y poner en valor dicho legado para las futuras generaciones. "Es un testigo de nuestra historia que nos recuerda de dónde venimos", concluyó Adriana Lastra.
