El Jovellanos pone en valor el "esfuerzo" y ensalza la "excelencia"

El Antiguo Instituto acogió ayer la entrega de premios de Antiguos Alumnos Distinguidos por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Instituto Jovellanos. "Uno de los principales objetivos de la asociación es premiar la excelencia de antiguos alumnos y a entidades o colectivos que aporten mejor a nuestra sociedad, como es el caso del Teléfono de la Esperanza", destacó Hilario Mañanes, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos IES Jovellanos.

El galardón a Antiguo Alumno Distinguido fue para el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, José Mario Díaz Fernández, quién se centró en la importancia de "la memoria" al recibir el premio. "Este galardón fue una sorpresa para mí. Empiezas a recordar cómo era tu infancia y tu juventud, y sacas conclusiones y te das cuenta de lo mucho que incluyeron los profesores en tu vida", reflexionó el distinguido. "La memoria tiene un valor que conforme pasan los años, va adquiriendo más valor que lo económico, y para mí esto es muy importante para la memoria", añadió Díaz, con orgullo y felicidad, recordando a sus antiguos compañeros y profesores.

Por otro lado, en la categoría joven, el letrado del Consejo de Estado Pablo Alvargonzález lució la distinción con orgullo. "Para mí el Instituto Jovellanos fue una etapa de la vida muy importante, y me ayudaron muchísimo y salí muy bien, y estoy muy contento porque siento que les debo muchísimo. Además, ahora soy más consciente de todo el trabajo de los profesores, porque de aquellas a lo mejor no lo valoraba, pero ahora lo veo, el gran esfuerzo y trabajo de los profesores", explicó, entusiasmado. Además, en su discurso tras recibir el galardón, añadió la "relatividad" del mérito y la "importancia de la buena suerte".

El Premio Campanil de este año se entregó a representantes de la asociación "Teléfono de la Esperanza" por su gran labor ayudando y escuchando a personas que están pasando por un mal momento, o incluso al borde del suicidio. "Este es un premio que recibimos con ilusión porque da valor a lo que hacemos. Escuchar no está de moda, y eso es una mala noticia para todos. Ojalá estuviese de moda, porque, cuando una persona se siente escuchada, se siente comprendida y aliviada", dijo al recoger el galardón Ana María Prado en representación del colectivo.

Mientras que "escuchar no está a la moda", Hilario Mañanes aprovechó su posición como altavoz sobre las injusticias de la sociedad, que él aglutina en cuatro grandes retos: "El hambre y pobreza, crisis geopolítica y energética, crisis climática y medioambiental, y las migraciones".

"Después de un año, seguimos igual o peor. El hambre y la pobreza todavía afecta a casi mil millones de personas en el mundo. A las puertas de la rica y vieja Europa, estamos viendo como la población de Gaza está siendo sometida, masacrada y muriendo de hambre. Y no voy a entrar en detalles, pero creo que estamos mirando para otro lado. La mayor parte del mundo mira para otro lado".

Este acto, que contó con casi cien personas, entre ellas antiguos alumnos y voluntarios del Teléfono de la Esperanza, también contó con la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, quien celebró a los galardonados por "haber sabido convertir su tiempo en un legado de excelencia y servicio" y reconoció la gran labor de la asociación social, la cual calificó como "imprescindible", y una "entrega silenciosa y constante en los momentos más oscuros": "Representa lo mejor de la sociedad".