Los jóvenes, en "lucha" contra la mediocridad

Con motivo del Día del Joven empresario se celebró un encuentro que reunió a representantes de grandes instituciones y noveles empresarios en la sala anfiteatro del recinto ferial Luis Adaro. Una cita que sirvió como espacio de reflexión y diálogo sobre los retos y oportunidades a los que se enfrentan las nuevas generaciones dentro del sector privado. El encargado de abrir la conferencia fue el flamante presidente de la Asociación de jóvenes empresarios de Asturias (AJE), Francisco del Cid, quien remarcó la importancia de que los jóvenes "luchen por sus metas y no se dejen llevar por la mediocridad". "Se premia el conformismo, ya que vivir del talento genera sospechas dentro de la sociedad", afirmó frente a los asistentes al acto.

A continuación, tomó la palabra el anfitrión del evento y presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. Sus primeras palabras fueron destinadas al antiguo presidente de AJE, Pablo García, para reconocerle su "compromiso con Asturias" durante los cuatro años de su mandato. "Gracias, porque has sido un aliado fiel para los empresarios y para esta Cámara de Comercio de Gijón, y sé bien que también para FADE", expresó antes de dar la bienvenida a su sucesor. "Siéntete como en tu casa, pues la Feria es la casa común de todos los empresarios y de todos los asturianos". Para acabar con dirigiéndose directamente a los jóvenes que ocuparon las sillas de la sala. "Sois empresarios jóvenes, ese es vuestro apellido, pero tenéis experiencia más que suficiente para aportar grandes cosas", afirmó para acabar remarcando el compromiso de la Cámara de Comercio con AJE y los jóvenes empresarios.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el popular Rodrigo Pintueles, tampoco quiso perderse el acto. "Emprender en los tiempos que corren es una decisión valiente y es nuestra obligación es apoyaros", esas fueran sus primeras palabras para tender una mano a los emprendedores. El concejal hizo especial hincapié en la obligación de las instituciones públicas de ser una fuente de oportunidades y no de obstáculos. "Contáis con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón", remató.

La última en hablar dentro de la conferencia fue María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, para transmitir su apoyo a todos los emprendedores y animarlos a pelear por sus metas. "No hay nada más gratificante que ver un proyecto hacerse realidad", confesó.

Con el fin de las presentaciones, el atril dio paso a los sofás para adentrarse en un formato más práctico e informal, en donde varios empresarios relataron sus experiencias, sus problemas, objetivos y la forma en que fueron superando todas ellas. Uno de los primeros temas que se introdujeron en la charla fue la falta de mujeres dentro de las carreras de ingeniería. La mayoría coincidieron en que "hay que perder ese miedo" y que el sector de la industria puede ser muy atractivo para cualquier persona.

La jornada concluyó con un mensaje claro, el futuro empresarial de Asturias pasa por el impulso, la creatividad y la determinación de los jóvenes emprendedores. En un "contexto cambiante y desafiante", espacios como este reafirman la importancia de seguir construyendo redes de apoyo, generando oportunidades y apostando por el talento emergente como motor de crecimiento económico y social.