El Paseo Gastro prende la Semanona: "Ya nadie puede celebrar sus fiestas sin casetas"
La propuesta hostelera arranca con llenos en las terrazas en Begoña y Cimavilla
"Es un bebé que nació el año pasado y este año ya gatea", señala Ángel Lorenzo
Un nuevo espacio, más casetas y la ilusión renovada para disfrutar al máximo la Semana Grande de Gijón. Representantes de Divertia, Otea y el Ayuntamiento de Gijón inauguraron ayer el Paseo Gastro de Begoña que en su segunda edición se ha extendido también a la calle Claudio Alvargonzález, en el paseo del Puerto. Representantes del Ayuntamiento de Gijón, Otea y patrocinadores fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a una propuesta de ocio que aseguran que va consolidándose en la ciudad. "Es un bebé que nació el año pasado, este año ya gatea y para el siguiente saldrá mejor. Este año se solucionarán los problemas del pasado y los que surjan, en especial con el paseo nuevo en la calle Alvargonzalez, seguramente se mejoren par a el año que viene", aseguró Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, que recordó que el modelo de terrazas ya lleva funcionando con éxito durante tiempo en otras ciudades. "Entendemos que haya cierta polémica, porque en otros lugares también la hubo, pero ahora mismo ya nadie cree que pueda celebrar sus fiestas patronales sin casetas", comentó con confianza Lorenzo.
La apuesta gastronómica servirá también para lucir los negocios que se encuentran apartados del centro y que con su puesto en Begoña o el Puerto, llegarán a más público. "Los hosteleros de Gijón que están en zonas de la ciudad donde no se vive con tanta intensidad la fiesta pueden mostrar en las casetas lo que tienen en sus locales", remarcó el presidente local de la patronal hostelera. Otro aspecto que consideraron para mantener el Paseo Gastro fue la intención de ampliar las fiestas gijonesas a un público mayoritario. "Las fiestas de Gijón casi siempre estuvieron vinculadas a la noche y creíamos que había que tener otras cosas que incitasen a salir a la calle por la tarde", confesó Lorenzo.
Por su parte, Óliver Suárez, presidente de Divertia, agradeció la implicación de los 22 hosteleros que gestionan las casetas, deseándoles el mayor éxito durante los próximos días. "Sin ellos no podía ser posible este Paseo Gastro al que le hemos puesto tantas esperanzas y que esperamos que cumpla los objetivos", apuntó Suárez, que también agradeció la implicación de Gustatio como empresa organizadora. Una de las claves que también destacaron fue la variedad de oferta gastronómica que ofrecen los puestos, con la importancia, como no podía ser de otra manera, de la cocina tradicional asturiana, que se une a otras opciones más internacionales.
La Feria de Muestras tendrá vinculación este año con el paseo gastro. Unicaja repartirá mil vales en su pabellón del recinto ferial Luis Adaro con premios para degustar en las casetas. "Es un placer poder colaborar con una iniciativa como esta, que este año celebra su segunda edición. Que todos podamos disfrutar de la gastronomía gijonesa", mencionó Jorge Sariego, director de zona de Unicaja.
Los visitantes podrán disfrutar del Paseo Gastro hasta el 17 de agosto, de domingo a jueves en horario de 12.30 a 0.30 horas. Los viernes y sábados la hora de cierre se ampliará hasta la 1.30 y en el caso del 14 de agosto, noche de los fuegos, el servicio de casetas estará disponible hasta la misma hora que el resto de establecimientos de la ciudad.
