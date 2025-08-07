El PSOE sugiere colocar redes en el mar que frenen a las carabelas

El Grupo municipal Socialista, a través del edil José Ramón Tuero, señaló ayer que solicitará al gobierno estudiar la posibilidad de instalar redes en el mar para frenar la entrada de carabelas portuguesas a la costa gijonesa. Lo pedirá en la próxima comisión de Medio Ambiente, que se celebrará después del verano, en septiembre. " La llegada de carabelas portuguesas no es un hecho puntual, ocurrirá todos los veranos debido a, entre otros factores, el calentamiento del agua. Hay que aprender a convivir con ellas y tomar medidas", aseguró el edil socialista.

A juicio de Tuero, y como entidades como la Universidad de Oviedo, el Acuario y el Oceanográfico ya están estudiando la presencia de este animal en aguas asturianas, desde el Ayuntamiento se podría crear "un centro asesor" con estos agentes. "De aquí al año que viene tendremos conclusiones de los estudios; tendremos más conocimiento acerca de las carabelas y se podrán instalar las redes que ya están en otras ciudades costeras", aseguró Tuero, que aseguró que, como las carabelas portuguesas "se desplazan por la superficie", la idea de colocar redes que las frenen "no afectaría al fondo marino ni al ecosistema".

Una redera asturiana

Los socialistas, por último, lanzan incluso una propuesta para sacar adelante su idea. Tuero hizo referencia ayer a Teté Costales, "una de las últimas rederas de Asturias", que será premiada en esta Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). "Ella podría ser la encargada de coser las redes anticarabelas a las balizas que formen parte de la instalación", aseguró Tuero.