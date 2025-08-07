Viajar por el mundo sin salir de la Feria de Muestras: de la India al Perú, pasando por Portugal o Egipto

En la Feria de Gijón es posible viajar por el mundo sin abandonar el recinto. Son muchos los puestos que buscan dar a conocer la cultura y las tradiciones de otros países a través de la venta de productos fabricados en ellos: telas, perfumes, amuletos, esculturas, chaquetas... Artículos que hacen que la FIDMA sea, nunca mejor dicho, internacional.

Kamal Dhiman y Anushka Dhiman, padre e hija, son dos indios que desde hace tres años intentan "mejorar su negocio" en la Feria. "Mucha gente está interesada en los productos indios", expresó Anushka Dhiman en inglés, el idioma que les permite comunicarse durante su estancia en Gijón. Su comercio, lleno de telas, colores vibrantes y brillos, se basa en productos "high class" hechos en la India. Ropajes tradicionales indios como jalecs, kurtis, bufandas o chales, que permiten acercar a la Feria una cultura tan lejana como la india.

Hasta el otro lado del Atlántico consigue transportar a los visitantes Gloria Gamarra en su puesto "Tesoro de Orconcancha", con productos originarios de Perú. Desde hace 33 años, acude a la Feria para vender amuletos, ropa de niño, chalecos, ponchos o chaquetas hechas en fibra de alpaca. "No he tenido la oportunidad de vender en otros sitios de España, pero los clientes aquí son fieles y, por eso, siempre vuelvo", explicó, feliz, Gloria Gamarra. En enero, aseguró, es cuando comienza a prepararse para la Feria y para traer novedades para sus clientes. "Me siento muy satisfecha porque la gente valora el arte peruano y los trabajos hechos a mano", concluyó, mientras se disponía a atender a uno de los muchos visitantes que se acercaban a su puesto.

Pero no todos vienen desde tan lejos. Tiago Silva es un portugués que lleva "unos 7 u 8 años" viniendo a la Feria. En su puesto "Piezin" ofrece productos de textil lusode alta calidad, como calcetines o ropa interior. "Comenzamos a venir porque ya habíamos estado en otras ferias y siempre nos recomendaron venir a esta. Ahora ya tenemos clientes fieles aquí y venimos todos los años", explicó el comerciante portugués, rodeado de calcetines de todos los colores y tamaños.

Entre muñecas matrioshka, huevos de Fabergé y gorros de pieles naturales "de crianza", se encontraba Vitaly Beloklokov, que se encarga de acercar productos provenientes de Rusia a la Feria desde hace 12 años en su puesto "Templo de belleza". "Elegimos la Feria para acercar la cultura del Este y que la gente conozca nuestros productos artesanales", explicó Beloklokov. Con clientela fiel, pero también con gente nueva cada año, el ruso aseguró que "se crea un vínculo familiar".

Desde hace 15 años, viene de Egipto Mustafá Selim con su negocio "Artesanía de Egipto", donde vende estatuas, papiro, cobre, cajas de nácar, esencias, perfumes, entre muchos otros productos fabricados en Egipto. "Es una forma de informar sobre el pueblo egipcio y su arte y talento para fabricar este tipo de cosas", subrayó Selim. Además, gracias a ello mucha gente se interesa por su país y, explicó, se "anima a visitarlo". "Todos los países tienen alguna tradición, alguna cultura, y la Feria es una buena forma de darlo a conocer", concluyó.