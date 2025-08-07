Villaviciosa se declara "capital manzanera" de España

Villaviciosa presentó ayer el cartel oficial del Festival de la Manzana 2025, que tendrá lugar del 9 al 13 de octubre. Este evento bienal, que se celebra en los años impares, está dedicado a "la promoción de la fruta y la bebida más emblemáticas de Asturias". A la cita asistieron Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa; Rocío Vega, concejala de Desarrollo Local, y Luis Repiso, el autor de la obra que será la protagonista del cartel de esta edición. También contó con la presencia de Jorge García, presidente de la DOP Sidra de Asturias, entre otros representantes institucionales. "Queremos consolidarnos como la capital manzanera de España" afirmó el alcalde maliayés.

En una edición donde la cultura sidrera es protagonista indiscutible de la Feria, no podía faltar la promoción del festival agroalimentario más antiguo de Asturias. Un evento que lleva celebrándose desde 1960 y que comenzó como una forma de proteger y promover tanto la manzana como la sidra, ahora reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "Ni Asturias ni la cultura de la sidra se entienden sin Villaviciosa", manifestó Alejandro Vega. Es por eso que su empeño por consolidarse como "capital manzanera" se evidencia en la obra protagonista de su cartel, una creación que representa a la "Virgen de las Manzanas".

De este modo, el autor de la obra ha querido reflejar los orígenes religiosos del festival, que comenzó con la ofrenda de la primera cosecha de manzanas a la Virgen del Portal, patrona de Villaviciosa, una tradición que sigue manteniéndose en cada edición. "Quise crear algo que fortaleciese la cultura de la sidra en Villaviciosa e impulsara a sus habitantes a cuidar los manzanos", explicó Repiso. En busca de inspiración, recorrió el lugar hasta encontrar dos manzanos perfectamente alineados. Decidió situar en ese entorno la figura de la Virgen, emulando una imagen clásica del paraíso. Repiso considera esta pintura una reivindicación de la tradición sidrera y una forma de afirmar que la religión también acompaña a quienes cultivan y cuidan los manzanos para sostener la sidra.

Una de las asistentes, a punto de degustar un culete de sidra. / Pablo Solares

Vallisoletano de nacimiento, el artista se vinculó a Asturias gracias a su amistad con Evaristo Arce, fundador y presidente del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa, fallecido recientemente. Durante más de 15 años, Repiso ha sido miembro del jurado de dicho certamen, consolidando así su relación con la villa. "La Virgen de las Manzanas" no solo rinde homenaje a la tradición religiosa del festival, sino también a Arce, cuyo impulso fue decisivo para que el artista dedicase esta pintura a la Villaviciosa.

Repiso comenzó a trabajar en ella en tiempos de pandemia y tardó alrededor de 6 meses en finalizarla. "Cuando finalmente se la enseñé a Evaristo, se emocionó mucho", relató el autor. Al respecto, el Alcalde añadió: "Evaristo deseaba con ilusión que esta pintura formase parte de Villaviciosa, y estará presente en uno de los momentos más significativos del año". Además, Vega anunció que la obra original, un tríptico al óleo, estará expuesta durante el festival. "Para mí fue un privilegio que el ayuntamiento me propusiese utilizarla para el cartel", confesó Luis Repiso. "Por Villaviciosa haré todo lo que haga falta", concluyó.

Tras la presentación, tuvo lugar, también en el stand, una degustación de sidra con denominación de origen. Jorge García, al frente del Consejo Regulador de la DOP, subrayó que el Festival de la Manzana ejerce una función esencial en el sector sidrero: realzar la labor de los cosecheros y poner en valor la manzana asturiana como eje central de la sidra regional. "Este certamen se ha consolidado ya como una cita de referencia dentro del calendario agroalimentario" afirmó. García destacó que en los últimos tiempos se han registrado excelentes cosechas, lo que añade motivo de celebración cuando se celebra el festival. Además, reafirmó el compromiso del Consejo Regulador con la promoción de la manzana autóctona, señalando efusivamente que "la manzana asturiana es el origen y el futuro de la sidra que tenemos en Asturias" .

Por otro lado, durante el Día de Cultura Sidrera en Villaviciosa, el Ayuntamiento aprovechó también para promocionar de manera destacada los principales eventos sidreros que tendrán lugar en la villa, así como las actividades vinculadas al "sidraturismo" que se organizarán en los próximos meses.

En ese marco, el Consistorio difundió el calendario local de festividades y experiencias relacionadas con la sidra, entre las que destacan el Concurso de Sidra Casero de Villaviciosa, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto; la Fiesta de la Sidra, que se celebrará el 6 de septiembre, y el Concurso de Sidra Natural Regional, el 15 de septiembre. El programa culminará en octubre con el Concurso de Escanciadores, el día 13; el Concurso Regional de Sidra Casera "Memorial Mundo Collada", el 19 de octubre, y fel 21 con la celebración del Día Internacional de la Manzana.

En definitiva, la presentación del cartel oficial del Festival de la Manzana 2025 combinó tradición, religión y homenaje a la cultura sidrera. Algo que seguirá vigente en la FIDMA el próximo día 14, cuando se celebrará Día de Villaviciosa por primera vez en la historia del certamen gijonés.