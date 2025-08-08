Los alojamientos turísticos podrán donar enseres al Albergue Covadonga

Nueva iniciativa solidaria. El área de Visita Gijón acaba de lanzar una campaña entre los alojamientos turísticos de la ciudad para captar enseres como mantas y productos de higiene que estén en buen estado y puedan donarse a entidades sociales. La elegida para captar los donativos que se recojan este año es el Albergue Covadonga. Toda la red de alojamiento está recibiendo estos días información de esta iniciativa y tiene hasta finales de mes para inscribirse. La idea es que la captación de material y la entrega se realice antes de fin de año.

Según se recoge en las bases de esta campaña, la iniciativa lleva como título "Compromiso Turístico Gijón/Xixón: recogida solidaria" y busca "fomentar la colaboración de los alojamientos turísticos de la ciudad en la recogida de materiales reutilizables" para que puedan pasar a manos de entidades sociales locales. "Esta acción busca apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la sostenibilidad y la solidaridad del sector turístico", se razona en las bases del proyecto.

El material que se podrá donar con esta campaña está descrito: se aceptarán mantas, sábanas, almohadas y toallas, así como sobrantes de materiales de aseo personal como jabón, gel y champú, entre otros. Hay, no obstante, requisitos. Las mantas, sábanas y toallas deben estar limpias y en buen estado, por lo que no podrán tener manchas visibles ni roturas graves. Los productos de aseo personal, como es evidente, deben estar también en buen estado y en recipientes llenos y precintados, por cuestiones de seguridad.

El destinatario de estos donativos será el Albergue Covadonga, recurso de referencia en la ciudad para la atención y acompañamiento de personas sin hogar. Por ello, la ropa de cama solicitada en esta campaña se prefiere que se adapte a colchones pequeños, de unos 90 centímetros.

Los alojamientos que se inscriban en esta campaña –deben hacerlo antes del día 31 de este mes– recibirán después por mediación de Visita Gijón unas cajas identificativas para depositar los enseres. Los participantes deberán empaquetar en ellas los objetos que quieran donar, pero Visita Gijón se encargará también después de su recogida. La labor se irá realizando a lo largo del último cuatrimestre del año, después del verano. Insiste Visita Gijón en las bases de la campaña que los enseres donados deben ser "dignos y útiles".

Por lo demás, los alojamientos que quieran participar en la campaña recibirán a cambio de su solidaridad un certificado acreditativo de su participación en la misma y podrán participar, si quieren, en la entrega de estos donativos. El área de Turismo se compromete a mencionar sus negocios en su web, durante la entrega de los enseres y en sus comunicados de prensa.

Visita Gijón ha habilitado un formulario online para que los interesados puedan inscribirse. Solo han de compartir los datos de la empresa, tanto su nombre como su dirección, y facilitar un contacto personal de un representante de la misma que actúe como interlocutor con el Ayuntamiento, que pone a disposición el mail inscripciones.turismo@gijon.es para solucionar dudas.