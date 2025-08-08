Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles

Todo listo. La cantante Mina Longo dará hoy con su pregón el pistoletazo de salida a una Semana Grande que, aunque de manera oficial empieza ahora, lleva respirándose en la ciudad desde hace ya más de una semana. El amplio calendario de actuaciones, con conciertos diarios en espacios públicos desde finales de julio, calentó los motores de unas fiestas dejan ahora por delante actuaciones como las de "Los Secretos" –esta misma noche, en Poniente– y la aclamada Bonnie Tyler, entre otros. Con el Paseo Gastro recién inaugurado en su nueva doble ubicación entre Begoña y Claudio Alvargonzález y con el Cerro despejado de obras para permitir la instalación pirotécnica de la Noche de los Fuegos, Gijón afronta una Semanona "ilusionante", según señala la alcaldesa Carmen Moriyón. "Esperamos que dé continuidad al éxito incontestable del verano pasado", asegura la Regidora, que señala que tanto Divertia como el resto de equipos municipales "se han volcado para enlazar una constante de verano a la altura de la ciudad que somos" y que lo que empieza hoy es "una Semana Grande diversa, integradora y en la que no sobra nadie".

La inauguración de hoy se celebrará a partir de las 21.00 horas en la plaza Mayor y en ella participarán más de una decena de grupos folclóricos de la ciudad bajo la dirección de "El Xiringüelu". Longo, flamante pregonera de las fiestas, ya había señalado que para ella las fiestas de Gijón son "lo máximo" y espera poder dar hoy un discurso "natural y sencillo" que "conecte" con el público. Como manda la tradición, la cita se saldará con el "Gijón del Alma" y "Asturias" de Víctor el de Cimavilla. Para hoy viernes, además, la noche será larga. Tras el pregón, a las 21.45 horas aproximadamente, se dará paso en la misma plaza Mayor a la gala de clausura del Festival Internacional de Gaitas Villa de Xixón, y más o menos a la vez, a las 22.00 horas y en la plaza del 3 de abril (El Llano), tocará la orquesta "Cinema".

Junto al pregón, sin embargo, el plato fuerte de hoy es el concierto de "Los Secretos", que inauguran a las 23.00 horas las actuaciones de estas fiestas en Poniente. La ciudad afronta después un primer fin de semana de fiestas ya frenético. Para el sábado, dos conciertos: el de "G Face" en la plaza Mayor (13.00 horas) y Antonio José en Poniente (23.00). El domingo harán lo propio los "Mojinos Escozíos" (plaza Mayor, 21.00 horas) y Don Patricio (Poniente, 23.00). Y hasta que el grupo "Radar" ponga el broche de oro el día 16 de agosto –lo hará en Poniente y a las 22.00 horas–, en Gijón sonará la música todas las noches. Destacan en el programa las actuaciones de "Orbital" (día 11), la citada Bonnie Tyler (día 12), Abraham Mateo (día 13) y Rosario (día 15).

La Noche de los Fuegos tendrá como preámbulo al grupo "Assia", que tocará a las 23.00 horas en Poniente, y como epílogo la actuación de "Eleven" en Begoña. El día 15, día grande, la Danza Primera y el Restallón llenarán San Lorenzo a partir de las 14.00 horas y la música del día la pondrá la ya citada Rosario, a las 22.00 horas, en Poniente. En paralelo a la Semana Grande, o de su mano, siguen en marcha, además del Paseo Gastro, citas especiales en el Botánico, el programa de Arte en la Calle, los puestos de ArteGijón en el Náutico y el Festival Internacional de Piano.

Precios disparados en hoteles

El ambiente turístico en la ciudad es ya evidente estos días y quienes no hayan sido previsores lo van a tener difícil para planear una escapada de última hora. La estancia de dos adultos durante dos noches este fin de semana en la ciudad se oferta en los portales de internet por entre 600 y 700 euros, y para quienes quieran cerrar ahora un viaje el próximo jueves y quedarse hasta el domingo tendrán que pagar estancias por entre 800 y 1.000 euros. La mayoría de alojamientos ofertan estas camas alertando de que están a punto de llenar su ocupación.

Los conciertos de Poniente, más accesibles

El escenario de la playa de Poniente tendrá en estas fiestas un espacio reservado para personas con discapacidad. El área se sumará a la que ya existe tanto en este entorno como en la plaza Mayor para personas con discapacidad física y movilidad reducida, pero el nuevo recurso busca atender a otro tipo de discapacidad que hasta ahora no tenían hueco. La iniciativa surge a través de la Fundación de Servicios Sociales y Divertia con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Asturias y la Asociación Es Retina y fue anunciada ayer por el Ayuntamiento, que explica que se trata de una "iniciativa piloto" para testar su efectividad. La idea es que este nuevo espacio cuente con diez asientos y para acceder a él será necesario presentar la tarjeta o un documento oficial que acredite que el usuario cuenta con una discapacidad igual o superior al 65 por ciento. Cada persona podrá llevar a un acompañante. El área para personas con discapacidad física funciona de la misma manera. Los usuarios de ambos espacios, además, podrán usar en exclusiva los aseos y puntos de hidratación más próximos a Poniente, que son los ubicados en el interior del Acuario.