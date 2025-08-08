Arrancan los derribos en el Rey Pelayo para consolidar dos de sus plantas

Las máquinas vuelven a trabajar en el Rey Pelayo, esta vez, para acometer la reforma de refuerzo estructural diseñada por el Ayuntamiento, una obra que ajustará también el complejo a las nuevas normativas de accesibilidad y de prevención de incendios. Se han realizado ya las primeras demoliciones para permitir la colocación de las vigas y la empresa adjudicataria, de la mano de la concejalía de Infraestructuras, ha diseñado una actuación en dos fases que garantiza que el alumnado, tras su regreso a clase en septiembre, podrá permanecer en el complejo en todo momento. "Eso nos hará ir quizás un poco más lentos de lo normal, pero la prioridad era mantener la actividad educativa", señala el forista Gilberto Villoria, edil competente del área. La actuación tiene un plazo estimado de nueve meses.

La obra municipal completa la actuación que ya realizó la Consejería de Educación: el Principado actuó en el forjado de la planta baja, donde en 2023 se había producido el derrumbe que motivó el cierre del colegio hasta inicios de año, y el Ayuntamiento reforzará ahora los forjados de la primera y segunda planta. Para hacerlo sin volver a entorpecer las clases –la obra del Principado, y por cuestiones de seguridad, hizo que el colegio estuviese cerrado dos años y que sufriese una sangría en sus matriculaciones–, se creará una nueva barrera en el colegio que separará a los alumnos de los operarios.

Sobre plano, el colegio tiene una planta en forma de "L", y la actuación comenzará en el lateral que discurre en perpendicular a la avenida de la Constitución y en su extremo más alejado de ésta y más próximo a Severo Ochoa. Este lateral se "partirá" a la mitad antes del inicio de curso y marcará la división por fases. "Mientras los niños dan clase, se trabajará en esta mitad de la obra y, cuando esté lista, se hará una permuta: el alumnado pasará al ala ya reformada y la obra pasará al otro lado", resume Villoria, que visitó esta semana el centro junto al arquitecto municipal Jesús Otelo y personal de la empresa adjudicataria, Proyecon.

Aspecto actual del gimnasio, con derribos parciales de sus paredes. | JUAN PLAZA

En estas semanas sin clase se ha aprovechado para iniciar los derribos parciales en las paredes de las dos plantas que se van a reforzar y para iniciar el traslado de material. Según explican los responsables de la empresa que ejecuta la actuación, la hoja de ruta apunta por ahora a que el refuerzo estructural comenzará por el gimnasio, que ya ha sido vaciado de enseres y que ya luce con sus derribos parciales en las paredes por donde se colocarán las nuevas vigas de refuerzo. En esta ala del colegio por donde se iniciará la primera fase, las estancias ya lucen en general preparadas, con los huecos creados para introducir la nueva estructura.

Si todo va bien, esa "permuta" entre alumnado y operarios para iniciar la segunda fase podría comenzar en otoño –y para entonces habrá que gestionar una "mudanza" de servicios del centro, como el comedor, q ue se antoja compleja–, pero ni la empresa ni el Ayuntamiento se están tomando muy a pecho los plazos en una obra que entienden que es "especial" por la simultaneidad de obra y curso lectivo. Los trabajadores de Proyecon añaden también que la entrada de las vigas en algunas estancias quizás sea más compleja de lo previsto y que eso pueda generar algún retraso. Por ahora, eso sí, el calendario que tenían previsto se está cumpliendo y pronto contarán con el refuerzo de personal subcontratado para agilizar el ritmo.

Obras de accesibilidad

Junto al refuerzo de estas dos plantas, la parte de la actuación referente a la accesibilidad también ha comenzado –en la entrada por Severo Ochoa desde el patio, por ejemplo, ya se ven levantadas unas viejas escaleras que se reconvertirán en rampa–, así como las labores para generar salidas de incendios. El proyecto, señala Villoria, ha sido consensuado con la comunidad educativa, que pactó con el Consistorio renunciar al proyecto heredado del anterior mandato –que era más ambicioso y contaba con financiación europea– tras haberse disparado el presupuesto previsto para una actuación que hacía "inviable" la apertura del centro "durante todo este curso y parte del que viene". n