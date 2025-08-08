"Balkan Paradise Orquestra" en concierto
Los asistentes a la Plaza Mayor disfrutaron ayer de la actuación de la banda formada en 2015 por diez instrumentistas originarias de Barcelona que compartían su pasión por la música balcánica y que, poco a poco, han ido evolucionando hasta convertirse en una propuesta única que fusiona viento metal, madera y percusión (en la imagen).
