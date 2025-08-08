Campo resalta ante los ingenieros técnicos el papel de la energía

El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, calificó ayer la disponibilidad de más fuentes de energía y de nuevas infraestructuras de transporte y distribución como "factores fundamentales" para las necesidades del actual tejido empresarial y de los nuevos proyectos de inversión que se están planteando en Asturias. Campo hizo estas consideraciones en la clausura del encuentro de ingenieros técnicos industriales en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

"Para avanzar en la necesaria electrificación de la economía necesitamos, sin duda, energía renovable para garantizar la estabilidad, la calidad y precios competitivos de la electricidad, tanto para las empresas que ya operan como para los nuevos proyectos que se van a instalar en los próximos años, así como para impulsar la descarbonización de la movilidad", señaló antes de enumerar las nuevas infraestructuras imprescindibles como la subestación de Cardoso, en Carreño, actualmente en periodo de información pública, "y nuevas líneas que permitan cubrir la demanda energética de un nuevo modelo económico descarbonizado pero intensivo en consumo de energía". Campo también hizo mención a los sistemas de almacenamiento de energía como otra de las piezas clave.

El viceconsejero también destacó que la descarbonización y la transformación tecnológica son una oportunidad para Asturias.

Previamente, en el acto de inauguración de la jornada, el director general de energía y minería del Principado, Javier Cueli, apuntó que además de ser ya un refugio climático, "Asturias también debe ser un refugio industrial", promoviendo la adaptación de la industria, algo para lo que, resaltó, los ingenieros industriales "son imprescindibles", recordando que el Pacto por la Industria Limpia Europea tiene entre uno de sus ejes "la cualificación de las personas, porque sólo es posible que las empresas permanezcan si la formación de las personas es adecuada".

Asistentes a las jornadas.

El viceconsejero Juan Carlos Campo también destacó la contribución de la ingeniería al desarrollo económico de España y de Asturias.

La jornada de ayer se celebró en un año en el que se conmemoran los 175 años del inicio de los estudios de ingeniería industrial en España. El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón y también ingeniero, Pedro López Ferrer, resaltó el "valor añadido de la profesión, que une innovación, proyección de futuro y tradición" siendo la de ingeniero técnico una profesión con "capacidad transversal". López Ferrer también llamó la atención sobre "la importancia de la colegiación", que garantiza que se eviten "situaciones fraudulentas" a las que es ajeno el gremio, en ámbitos donde no se exige esa colegiación, indicó.

El concejal de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González Palacios, destacó el "respaldo institucional del Ayuntamiento" a los profesionales de la ingeniería, apuntando que "Gijón y Asturias son tierra de ingenieros". También felicitó al actual decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Diego Pérez "haber sabido mantener el legado" de Enrique Pérez, su predecesor.

El programa de actos con motivo de los Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales en esta edición de la Feria, prosigue hoy con una recepción en el Ayuntamiento a las 10.30 horas y posteriormente, en la Feria, el acto de inauguración de los encuentros en la sala anfiteatro del Palacio de Congresos, a las 11.45, tras lo que seguirá la presentación de la Mesa de la Ingeniería de Asturias, a las 12.00 por Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. A continuación, Vidal Gago, gerente de la EMA y decano de los Ingenieros de Caminos en Asturias, impartirá la conferencia "Desafíos y oportunidades en el mundo del agua". Tras la clausura a cargo de José Antonio Galdón, se servirá un vino español en el stand de COITIPA.