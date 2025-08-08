Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes: "Sé que alguna gente desearía que me disolviese como una aspirina en el agua, pero no va a pasar"

Lejos de las multitudes, con sillas de playa para disfrutar los Fuegos, como abuela de sus nietos. Carmen Moreno (Sabero, León, 1960) vive la Semanona recién jubilada y con la promesa de seguir dando guerra.

¿Ejerce de jubilada o todavía es incapaz de abstraerse?

Sigo pendiente. Es una cosa muy curiosa. Hay como un proceso de desconexión que, entre que me levanto y me despierto, que suele pasar un tiempo prudencial, sigo enganchada a lo anterior. Lo primero que hago es leer la información económica regional. Espero que con el tiempo se cure.

Parcialmente jubilada, vamos...

Es que lo de jubilarse e irse depende de lo que te pidan el cuerpo y el alma. Yo tengo un compromiso con esta ciudad y puedo seguir aportando, puedo seguir siendo útil. Gijón tiene tal tejido asociativo que puedes hacerlo desde muchos aspectos. Sé que alguna gente desearía que me disolviese como una aspirina en el agua, pero no va a pasar (risas).

¿Ser abuela le deja tiempo para algo más que carretar con los nietos?

Sí, sí, porque mis nietos viven en Madrid. Y eso que ahora tenemos una polémica muy bonita en la familia.

No me diga.

Sí. Mi nieto Martín, con sus 4 años, plantea todos los días el venirse a vivir a Gijón todo el año. Interroga a sus padres a diario. Para mí eso es decir, bueno, pues ya triunfé (risas). Pero mientras no logremos ganar esa tesis hay 500 kilómetros de distancia. Aunque hay tiempo para todo. Mi propósito es dormir bien, comer sano, hacer algo de deporte y tener una vida intelectual intensa. Y así mantenerme viva.

¿Y lo hará en Semana Grande?

No, hombre, no, eso ya a partir del 9 de septiembre. Cuando pase la Santina. Pa qué nos vamos a engañar.

¿Está Gijón masificado?

La ciudad está llena y cada año va a más, pero no creo que esté masificada. Estamos todavía a tiempo de plantearnos si tiene que ser así. La esencia del turismo del norte nunca fue la masificación. Pero hay que tomar medidas, que en parte se toman, pero, claro, el país está a 40 grados y nosotros a 24. Hay que proponer un modelo que no estropee el espacio público.

¿Al menos gastan?

El tique medio en compra sube, sí. Ni es ni nunca fue un turista que venga a comprar. Eso pasa en Madrid, Barcelona, Roma, Londres… El que llega a Gijón encuentra un comercio de tiendas bonitas y únicas. Eso proporciona una experiencia diferente.

¿Cómo es ir a la Feria a por premio y no a por un bocadillo de calamares?

Ye raro. Aunque no lo crea, en mi trabajo soy un poco controladora (risas) y, por primera vez en 41 años, el Día del Comercio no tenía ni idea de nada. Rogué la escaleta, incluso llegué a chantajear a algunas personas, pero nada. Fui a ojos cerrados. Fue algo intenso, desbordada por la generosidad y el cariño de la gente. Todavía hoy intento asimilarlo. Quiero devolver ese cariño.

¿Hoja de ruta?

Seguir haciendo cosas por Gijón. Habrá opciones. Sé algo de microempresa y de gestionar. Pero ahora mi hoja de ruta es disfrutar de la Semana Grande y desenchufarme (risas).

¿Se descansa en Semana Grande?

Qué va. Es muy intensita (risas). Y eso que no soy de exprimirla, porque yo con los festejos tengo dos problemas. No me gustan las aglomeraciones y tampoco soy muy nocturna. Prefiero dormir a festejar. Celebro una Semana Grande más de tardeo (risas).

Con caloninos en el Cantábrico.

Claro, fundamental. Mi playa es Poniente. Tenía un amigo que decía que no es una playa, que es una piscina, pero es que a mí no me gustan las olas. Y además lo tengo al lado. Respiro, leo… es un oasis. Voy a la playa un poco en plan "güelita", de baños de asiento. Voy, nada, pero cuando pueda ver lo que hay alrededor y pueda poner los pies en el suelo. A ver, es que yo soy de secano, nací en un pueblo de León…

¿Uno de fuera no pude ser playu?

Creo que no. Llevo aquí desde el año 68. Esto se nace, lo tienes en el ADN. Y mis raíces están en la minería asturiana, en el monte y en lo seco. Una playa total sé que no voy a ser.

¿Va a los toros?

Fui muchos años. No tengo por qué ocultarlo. Pero llegó un momento en que el coste y el espectáculo no me resultaban rentables. Entiendo que se quiera anular. Es un espectáculo brutal y poco adecuado para los tiempos actuales. Pero a mí me gustó en su momento. Lo heredé de mis abuelos.

Me decía que no le gustan las aglomeraciones. ¿No ve los Fuegos?

Sí, pero los veo lejos de la gente. Suelo cenar en casa, y cuando faltan veinte minutos cojo mis sillas de playa y dos cervezas y me planto en Poniente, lejos de la aglomeración. A cinco minutos de casa. Cuando va más gente, pues ponemos también una toalla para que no nos entre la humedad. Es que lo de estar apretado en una escalera me da temor.

Y más cervezas.

Normalmente sí (risas).

¿Gijón muere con el Restallón?

Qué va. Y cada vez menos. Hay actividad todo el año si la quieres encontrar. Gijón es una ciudad maravillosa para vivir con tiempo. Sí es cierto que con alguna programación festiva pública y cultural no estoy muy de acuerdo. Deberíamos ser más vanguardistas, más modernos, y no quedarnos en algo solo por la taquilla.

Tiene la ciudad en la cabeza.

Siempre la tuve. La ciudad la tienes que concebir como un organismo vivo, de conjunto. Lo aprendí siendo concejala en el 87 y de Tini (Areces). No la puedes trocear. No podemos hablar de movilidad en una calle y media. Ni de una playa verde en un rincón por muy grande que sea ese rincón. O hablar de Naval Azul faltándote un tercio del terreno que necesitas. La ciudad es un organismo, pero uno, que se interrelaciona. No puedes mover una ficha sin descolocar otra. Y, como el comercio se relaciona con todo, pues tienes esa visión de conjunto. Forma parte de mi cabeza, de mi pedrada (risas).

Parece que se está postulando para ser alcaldesa de Gijón.

Tengo una frase de Adolfo Suárez. El futuro está por escribir. Qué le vamos a hacer. Todo puede ser. Y no. Y todo lo contrario (risas).