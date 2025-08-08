Con el "corazón y el alma" Gijón disfruta ya de la Semana Grande: "Estoy enamorada de esta ciudad"
La cantante Mina Longo pronuncia el pregón ante una plaza Mayor a rebosar
Abanderada de la improvisación y de la naturalidad, la artista Mina Longo dio por inaugurada la Semana Grande de Gijón ante una plaza Mayor abarrotada de gijoneses y visitantes. Lo hizo con un pregón carente de papel, en el que la cantante se mostró agradecida por la oportunidad y en el que habló con "el corazón y el alma". Nadie dudaba de que se arrancaría a cantar y así fue. "Estoy enamorada de esta ciudad", confesó.
Mina Longo, con más de cuarenta años de experiencia sobre los escenarios, se enfrentó a un público distinto al que se suele encontrar en sus conciertos, si bien se lo metió en el bolsillo enseguida. Habló de su infancia en El Llano, de su casi participación en Eurovisión y de los gijoneses. "Somos hospitalarios, acogemos a todo el mundo", reivindicó la artista, que ensalzó una ciudad que "merece muchísimo la pena". "Seguirá avanzando porque tiene un futuro tremendo", afirmó Mina Longo, a quien se le quebró la voz al recordar a su fallecido padre. Un momento de bajón del que rápidamente se recuperó para desear a los asistentes una feliz y "maravillosa" Semana Grande.
