Las empresarias levantan el galardón más "prestoso"

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) acogió ayer la segunda edición de la entrega del galardón "Mujeres Prestosas". "Hablar de mujeres autónomas, empresarias, profesionales... es hablar de la economía y del futuro de esta comunidad", declaró la presidenta del proyecto "Mujeres de Empresa" (MdE), Elvira Pérez, en un acto con 200 asistentes y la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio de Gijón, Teresa Fernández, entre otros. "La distinción ‘Mujer Prestosa’ nació para dar visibilidad a mujeres que, desde sectores distintos y con trayectorias únicas, nos inspiran, nos sostienen y nos empujan hacia adelante. Mujeres que construyen desde la humildad, que no necesitan focos para brillar y que, sin embargo, iluminan más que muchos reflectores públicos", señaló Pérez.

El público en el acto de entrega de los galardones.

En esta segunda edición, las "Mujeres Prestosas" 2024 entregaron el galardón a las ganadoras de 2025 en tres categorías. En la sección "Autónoma", los laureles fueron para Teresa Costales, "Teté"; la distinción "Empresaria" recayó en la psicóloga Raquel Baeza, y en el honor "Profesional" lo recibió la científica y expresidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Rosa Menéndez.

"Hoy, "Teté", Raquel, Rosa; son mucho más que profesionales reconocidas. Son un símbolo de liderazgo, un modelo de excelencia y una voz firme por la igualdad. Abren el camino para las nuevas generaciones de investigadoras, científicas y artesanas que, gracias a referentes como ellas, ya no dudan en soñar con su futuro ideal. Mujeres asturianas que brillan desde ámbitos muy distintos, pero comparten la misma determinación y entrega", dijo la presidenta de MdE. "Tres caminos distintos, una misma fuerza", añadió.

El acto lo condujo Alicia Hierro, miembro de la Junta directiva de la entidad. Las premiadas recibieron una estatuilla diseñada en 3D e inspirada en el cuerpo femenino, con su significado de "elegancia, fuerza y resiliencia de una ‘mujer prestosa’".