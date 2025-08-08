Por una Europa "fuerte" frente a los retos del mundo

Los eurodiputados asturianos Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís PP) fueron los protagonistas ayer en la Feria Internacional de Muestras del Día de Europa, una celebración tradicional que tiene su punto más simbólico en el momento del izado de la bandera en los mástiles del Palacio de Congresos. "Es una oportunidad clave para poder informar del trabajo del Parlamento Europeo y también para escuchar la opinión de los asturianos", señaló el eurodiputado Fernández.

El político socialista reconoció que es "importante" hacer un repaso "a la actualidad europea, la cual está muy marcada por la presentación de la Comisión del nuevo marco financiero plurianual. "Creemos que es un paso hacia atrás en el proceso del avance europeísta, una propuesta que nacionaliza los distintos fondos europeos", denunció Fernández. Además, el eurodiputado socialista añadió que esta propuesta, que está en los inicios de la negociación que se espera que dure 18 meses "es sin duda una propuesta muy sesgada por la derecha, y marca el reparto de poder de las instituciones en estos momentos".

La eurodiputada popular Susana Solís, por su parte, también recalcó la importancia de este día europeo en la Feria. "Estamos en un momento crucial donde nos jugamos la competitividad y nuestra seguridad, y por lo tanto los asturianos tienen que entender lo importantes que son las decisiones que se toman en Europa, y los próximos cuatro años van a ser cruciales".

Jonás Fernández y Susana Solís, ayer, en el coloquio del Día de Europa.

Para ambos eurodiputados, es de gran importancia dar a conocer el trabajo de Europa a los asturianos, con el objetivo de fortalecer, avanzar y contar con su participación. "España es Europa, y Asturias es Europa también, y tenemos que profundizar en la agenda europeísta, porque estamos en momentos delicados y no se ve un mundo claro", señaló Fernández.

Por otro lado, Solís defendió que "el futuro de Asturias pasa por tener una industria fuerte". "Es fundamental para Asturias el plan del acero que nos ha presentado la Comisión Europea, como por ejemplo las salvaguardas del acero para evitar que nos sigan inundando de acero chino barato", comentó.

Política arancelaria de EE UU

Otro tema tratado tanto fuera como dentro del Pabellón, se centró en los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. "Esto supone de nuevo un paso atrás en el proceso europeo. Fortalecer la soberanía estratégica, que sigue habiendo graves problemas de consolidación del mercado interno en Europa en la medida que siga habiendo aranceles dentro de la propia Unión Europea debe ser una prioridad de la Comisión para eliminarlo y facilitar a las empresas asturianas para que puedan crecer", denunció Fernández.

Dentro de la política internacional el conflicto entre Palestina e Israel también se puso sobre la mesa. "Estamos preocupados por la situación en Gaza. La semana pasada el grupo socialista pedía en el Parlamento Europeo paralizar el acuerdo con Israel, imponer un embargo de armas, aprobar sanciones individuales sobre los miembros del Gobierno de Netanyahu, y a Netanyahu mismo. En este caso no nos quisieron acompañar otros miembros de la derecha del Parlamento Europeo, pero creo que la situación de genocidio es insoportable", denunció Fernández.

Continuando con la lucha por los asturianos y su crecimiento económico e industrial, Solís recalcó que "es importante que los ciudadanos sientan que Europa es importante, que Europa no es el problema, Europa es la solución". "Tenemos que ser críticos y recoger todas las preguntas y propuestas, críticos, pero no escépticos, porque necesitamos ser mucho más fuertes para luchar por nuestro futuro", añadió. El "euroescéptico", fue uno de los términos y temas utilizados en el coloquio, un punto en común entre los eurodiputados, pues creen necesaria la lucha conjunta de todos los europeos por una democracia y libertad, tanto a nivel local, nacional e internacional.