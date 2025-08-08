El futuro de la gastronomía astur tira de "raza"

El pabellón del Banco Sabadell en la Feria de Muestras, acogió ayer una mesa redonda moderada por Jose Luis Almeida, presidente de Hostelería de España, quien afirmó que "se necesitan empresarios de raza que luchen por nuestra región como lo hacéis vosotros", refiriéndose al panel de cuatro expertos en el sector de la gastronomía que le acompañaron: Enrique López, director general de Quesos Tres Oscos, Nacho Manzano, chef y dueño del restaurante Casa Marcial, Carlos Díaz, CEO de conservera Viejo Pescador y María Cardín, directora comercial y de marketing de Grupo de El Gaitero.

En la jornada se escucharon las necesidades del sector con el objetivo de reforzar su capacidad para seguir atrayendo turistas a la región; también el valor social del turismo gastronómico como motor de futuro para Asturias. O lo que es lo mismo, fue: "Una apuesta muy clara por Asturias", en palabras de Alfredo Fernández Santos, director comercial de la Territorial Noroeste de Banco Sabadell. "Todo lo que sea contribuir a la difusión del folclore, la gastronomía y la hostelería es obligación para nosotros y constituye una forma de hacer justicia a esta región", enfatizó el alto cargo.

Las ponencias pusieron el foco, además, en el papel de la gastronomía asturiana en la sostenibilidad y el desarrollo rural, abordando los problemas a los que se enfrenta el sector hoy en día, tales como el relevo generacional o el reto demográfico que sufre la región. También se aprovechó para poner en valor la autenticidad de los productos asturianos y la necesidad de promover más la cultura autóctona de manera internacional.

Sin embargo, la falta de autopublicidad de cara al extranjero dificulta la entrada de empresas asturianas al mercado global, expresaron. "Somos unos privilegiados, nos falta creérnoslo nosotros y promocionarnos más de cara a otros países", afirmó Nacho Manzano en su intervención. "Si algo distingue a Asturias es su patrimonio moldeado por condiciones geográficas únicas y un clima verdaderamente excepcional", añadió. Es por eso que el Principado, en opinión de los profesionales, dispone de materia prima de calidad; que cuando recibe el tratamiento adecuado por parte de los empresarios, se transforma en un producto con identidad propia. A estas dos opiniones, se suma la de María Cardín, que piensa que "no solo tenemos que atraer turismo al país, sino que también tenemos que salir nosotros a vender nuestra cultura mejor".

Por otro lado, los ponentes reivindicaron la urgencia de atraer talento para luchar contra el éxodo rural, y así garantizar la continuidad empresarial. "Para que los pueblos tengan vida, tiene que haber trabajo y para eso tienen que existir empresas razonables y comprometidas con el medioambiente", comentó Manzano. Para esto piden ayuda a las administraciones públicas. "Es necesario mejorar la conectividad, facilitar el acceso a la vivienda y fomentar iniciativas que impulsen nuevas actividades económicas en el medio rural", coincidieron los participantes en el acto, al que también asistieron autoridades María Celia Fernández, vicepresidenta de la Junta General del Principado o Francisco González, director general de Pesca Marítima, entre otros.

"La autenticidad" asturiana

Con respecto al futuro, los empresarios lo tienen claro: "Aún hay mucho que hacer". No obstante, pese a todos los retos a los que se enfrenta la región, hay algo insustituible que diferencia a Asturias del resto, la "la autenticidad de las personas, bares, chigres, cafeterías y restaurantes que son y seguirán siendo un atractivo para los turistas", concluyó Almeida.