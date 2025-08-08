El Hospital de Cabueñes implanta 50 válvulas aórticas sin cirugía abierta

El Hospital Universitario de Cabueñes da por consolidada la técnica que incorporó para implantar válvulas aórticas percutáneas (TAVI) sin necesidad de realizar una cirugía abierta. Según informa la Consejería de Salud, el servicio de Cardiología del hospital "ha colocado desde febrero hasta ahora medio centenar de dispositivos mediante este procedimiento, más seguro y eficaz". La técnica, en esencia, permite introducir esta válvula a través de un catéter, habitualmente a través de la arteria femoral, y sin necesidad de abrir el esternón del paciente.

Un momento de una intervención. / Lne

Señala Salud que "antes de la incorporación de esta técnica era preciso practicar cirugía convencional a corazón abierto en quirófanos híbridos", lo que exigía el uso de anestesia general y dejaba "un proceso de recuperación más prolongado". Destaca el Principado "el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar especializado en patologías valvulares" que ha permitido implantar "un tratamiento de vanguardia".

La colocación de estas válvulas se realiza en el laboratorio de hemodinámica y sin anestesia general. Esto "minimiza complicaciones y acorta la estancia hospitalaria", recuerda Salud, que asegura que, en algunos casos, con esta nueva técnica es posible incluso que el paciente intervenido pueda recibir el alta médica en el mismo día de la operación.

La estenosis aórtica es la patología valvular más conocida que puede abordarse con esta técnica. Se produce cuando la válvula aórtica se estrecha y dificulta el flujo sanguíneo. Las TAVI se recomiendan especialmente para personas de edad avanzada o con otras patologías que les expongan a un especial riesgo en quirófano.