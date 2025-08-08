El "impulso europeo" aúpa a la cultura sidrera

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez –en la imagen, a la derecha, con Javier Bermejo, Raquel García, Juan Urbieta y Mamen Oliván– inauguró ayer la muestra "Sidra asturiana, impulso europeo", en la Feria, con un acto donde productores y responsables públicos hablaron de los proyectos sidreros financiados con dichas ayudas.