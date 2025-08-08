IU visita el stand de LA NUEVA ESPAÑA
Una comitiva de Izquierda Unida (IU) recorrió ayer la Feria de Muestras de Asturias y aprovechó la ocasión para acercarse al stand de LA NUEVA ESPAÑA, tal como se ve en la imagen superior. El delegado de este diario en Gijón, Ignacio Peláez –de americana negra–, le mostró la instalación al grupo miembros de la coalición, que lideró su coordinador regional, Ovidio Zapico –de verde.
