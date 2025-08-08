Recepción institucional del festival de gaitas

El Festival Internacional de Bandas de Gaitas "Villa de Xixón" fue recibido por el segundo teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y por el presidente de Divertia, Oliver Suárez (en la foto). José Luis García, director de la banda "Villa de Xixón", destacó el "gran apoyo" del Ayuntamiento de Gijón.