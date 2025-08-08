La subestación eléctrica para la Zalia será de e-Redes e irá en un terreno entre vías

El suministro eléctrico para los cuatro grandes proyectos que, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, han mostrado interés por establecerse en terrenos de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) y para otras industrias que se instalen en la misma, se hará a través de una subestación de distribución eléctrica de e-Redes (antigua Hidrocantábrico Distribución) denominada Subestación Entrevías, dado que el emplazamiento previsto para la misma está en un terreno del entorno que separa las vías del tren de ancho convencional de otra vía férrea que también pasa por la zona, de ancho métrico, según explican las fuentes consultadas. El plazo que se maneja desde la Zalia como el razonable para que esa subestación eléctrica es el del año 2027, tal como informó este diario a principios del pasado mes de julio.

En las bases del proceso público de competencia que abrió el Principado dando un plazo de tres meses, hasta el 5 de noviembre, para la selección de grandes proyectos interesados en implantarse en la Zalia –adelantado por este periódico– se vuelve a señalar como 2027 como el plazo estimado para que la fase 1 de la Zalia (la ya urbanizada) cuente con suministro eléctrico, año en el que también se expropiarían los terrenos de las fases 2 y 3, a los que el suministro eléctrico llegaría en 2028.

Sin responsabilidad en caso de que haya retrasos

En las bases se matiza sobre las fechas que tienen un "carácter meramente orientativo y sin que ello comprometa en ningún caso el cumplimiento estricto de los plazos", agregando que se tratará de ir acompasando el desarrollo de los distintos proyectos "a la urbanización de las distintas fases de la Zalia en función de su afectación a las mismas y las decisiones estratégicas de implantación", concluyendo que la Zalia no se responsabiliza de posibles daños o perjuicios por retrasos que se pudieran producir en el calendario previsto.

La opción de que la subestación eléctrica la construyera e-Redes ya estuvo sobre el tapete en 2020 cuando Greenalia planteó un proyecto para construir una central térmica de biomasa en la Zalia, que decayó al no obtener la empresa las subvenciones necesarias para la viabilidad de su proyecto.

Las otras opciones que la Zalia barajó para la subestación eléctrica fueron que la financiara Sepides y, posteriormente, que se hiciera cargo de la misma Red Eléctrica, vinculándola en este caso también a las futuras necesidades de ArcelorMittal en Gijón con el proyecto del DRI congelado y la acería eléctrica en construcción. De Red Eléctrica seguirá dependiendo la garantía de aprovisionamiento de electricidad a los futuros proyectos para la Zalia, como al conjunto de las industrias del área central de Asturias, en especial las electrointensivas, con la construcción del anillo eléctrico de 400 kilovoltios en el área central. Por otra parte, red Eléctrica ya modificó su planificación 2021-2026 incluyendo dos nuevas subestaciones en Asturias, una de ellas, denominada Pinzales, sustituirá a la subestación Uninsa.

De las cuatro empresas que han enviado a la Zalia cartas de interés por ocupar respectivamente, 45, 30, 12 y 10 hectáreas en los terrenos de Zalia, una de ellas, Sunwafe, ya anunció públicamente el pasado mes de octubre sus planes, con una inversión de 670 millones de euros. Las otras tres no han dado ese paso. Los cuatro proyectos, que de cuajar todos ocuparían 92 hectáreas en la Zalia, tienen un distinto grado de madurez.

El interés por grandes parcelas en la Zalia ha llevado también a que se reestructure el proyecto de Zalia, unificando las fases 2 y 3 (donde está prevista la estación intermodal) para un desarrollo más flexible, facilitando la organización del espacio en función de la demanda y mejorando la conectividad. Una reestructuración que supondrá una importante reducción de viales secundarios respecto al proyecto original, al estar sobre el tapete parcelas más grandes de las que se preveían. También se modificará la ubicación de parcelas dotacionales.

La reparcelación también afectará a la fase 1 de la Zalia, la ya urbanizada con 700.000 m2 de parcelas. En junio del año pasado la Zalia había iniciado ya la comercialización de 13 pequeñas parcelas en esa zona. Seis de esas parcelas fueron excluidas posteriormente de la comercialización, que ahora se ciñe a 7 parcelas, para las que se podrán presentar ofertas hasta el próximo mes de septiembre. Tres de las parcelas excluidas de la licitación lo fueron para promover una licitación conjunta de las mismas. La retirada de las seis tiene que ver con facilitar el encaje de proyectos de mayor tamaño, según las fuentes consultadas.