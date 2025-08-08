Talento internacional y tradición asturiana en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico Atlántico se convertirá, entre el 12 y el 17 de agosto, en un escenario natural para disfrutar de la música en vivo, con una programación especial que une talento internacional, tradición asturiana y "un entorno incomparable". Una propuesta que forma parte de la Semana Grande de Gijón, pensada como una alternativa cultural para la gente que busca un espacio más tranquilo e igualmente interesante. Los conciertos, que se incluyen con la entrada diaria, empezarán cada día a las siete de la tarde, y ofrecen una diversidad de estilos que van desde la música clásica hasta el jazz, sin olvidar las raíces musicales de Asturias.

El primero en actuar será Sandro Gegechkori, pianista del Festival Internacional de Piano de Gijón, que interpretará obras de Montsalvatge, Schubert, Falla y Prokofiev. Le seguirán el día 13 el flautista Juan Cossío, y el pianista Óscar Camacho, que interpretarán algunas de las melodías de ópera más conocidas como "La Travita" o "Rigoletto". El día 14 llegará la emoción de lo autóctono con las panderetas del grupo "Compañeras", narrando leyendas, historias y costumbres del pasado para "preservar nuestro folclore", según Lidia Álvarez, presente en el acto. "Interpretaremos una obra de Oriente y otra de Cangas", avanzó.

El grupo "Jazzucar Ensemble" será el encargado de tomar el micrófono el día 15 de agosto con su viaje sonoro "Cuba a ritmo de jazz". La penúltima jornada será una de las más esperados. La pianista y directora del Festival Internacional de Piano, Amy Gustafson, actuará junto a otros tres pianistas ampliamente reconocidos internacionalmente como Stephen Joven Lee, José Ramón Méndez y Logan Skelton, acompañados también por "Ensemble Tayada", en un programa para toda la familia. Una de las obras que interpretarán será "El carnaval de los animales", de Camille Saint-Saëns, que es una de las piezas preferidas de Gustafson. "Mis hijos están obsesionados con ella porque hay sonidos de animales durante la pieza, es muy bonita y estoy deseando poder tocarla frente a ellos", expresó la afamada artista estadounidense.

El broche del evento, el domingo 17 de agosto, estará amenizado por la compañía "Higiénico Papel Teatro" junto al "Grupo Instrumental Albóque", que interpretarán "La historia de un soldado", de Igor Stravinsky. "El Botánico nos permite hacer conciertos en un entorno increíble, rodeados de la naturaleza", destacó Tomás Fernández Velilla, director del Jardín Botánico, poniendo en valor las instalaciones del centro para acoger a los músicos y espectadores.

La iniciativa ha contado también con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón. En palabras del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. "El Jardín está viviendo uno de sus mejores momentos, con casi 15.000 visitantes durante el mes de julio y esperamos que vaya a más durante el mes de agosto". Además, adelantó que tras este evento llegarán las "Noches Mágicas", del 22 al 31 de agosto y anunció la esperada reapertura del servicio de cafetería.