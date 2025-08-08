"Tierra de maíz", una exposición que retrata la huella del cultivo en Asturias
Miguel Martín
Gijón
El Museo del Pueblo de Asturias abrió ayer sus puertas para presentar una singular exposición que homenajea a una de las semillas que transformaron para siempre nuestra tierra: el maíz. Bajo el título "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana, 1890-1990", esta muestra reúne 152 imágenes de todo tipo que documentan cómo esa planta foránea, llegada desde México en los primeros años del siglo XVII, se convirtió en protagonista de la vida rural. Desde el sustento en tiempos de hambre hasta el cambio de los ciclos agrícolas o la recomposición de un paisaje marcado por el auge de las paneras, molinos y corredores, dejando una huella imborrable en la cultura asturiana.
