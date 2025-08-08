Unidad para "poner en valor" la empresa asturiana: la Feria propicia el reencuentro de los líderes de la FADE y las tres Cámaras de Comercio

El Día del Empresariado en la Feria de Gijón dejó ayer varios mensajes sobre las expectativas y preocupaciones del tejido productivo asturiano (la inquietud por el absentismo y la fiscalidad; las oportunidades que trae el despegue del sector de la defensa o el biosanitario; los avances en nuevos espacios de localización industrial...) y también aportó una imagen de unidad que no se producía en bastantes meses: la presidenta de la FADE, María Calvo, y los tres presidentes de las Cámaras de Comercio (Carlos Paniceres, por Oviedo; Félix Baragaño, por Gijón, y Daniel González, por Avilés) posando juntos y protagonizando los actos celebrados en el Muséu del Pueblu d’Asturies.

En particular, el de ayer fue el primer evento compartido en mucho tiempo por María Calvo y Carlos Paniceres, dirigentes que estuvieron en posiciones distintas durante los últimos comicios celebrados en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE): Calvo, como candidata y finalmente presidenta reelecta, y Paniceres, alineado con el candidato alternativo y vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira. Fuentes empresariales definieron el reencuentro de ayer como una muestra de "normalización institucional". Se produjo en un acontecimiento, el Día del Empresariado en la FIDMA, que, convocado por las cuatro organizaciones citadas, tiene como propósito "poner en valor" el papel de las empresas y la figura del empresario en Asturias.

Con tal objetivo, se dieron a conocer durante el acto los resultados del informe "La confianza en las empresas de la sociedad asturiana", promovido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El documento, cuyo contenido expuso Carmen Alsina, directora de Comunicación de la patronal española, refleja que el 77% de los encuestados afirman confiar en sus empleadores, tasa que está diez puntos por encima de la cifra nacional. Para María Calvo, tal balance muestra que el empresariado regional "hace las cosas bien y se percibe", aunque se enfrente a un entorno cada vez más exigente. "Reclamamos condiciones que nos permitan competir en igualdad", subrayó María Calvo.

La responsable de FADE y los tres presidentes camerales expusieron en un coloquio sus puntos de vista sobre la situación de Asturias, sus perspectivas económicas y las dificultades que afecta al desempeño de los negocios. María Calvo habló de nuevo del "disparado absentismo", que a su juicio se ha convertido en la "principal preocupación" de la patronal. Pidió medidas correctoras para frenar unos niveles de bajas laborales que "equivale a tener cada día a toda la población de Mieres sin trabajar".

Energía y defensa

Calvo insistió también en que para que Asturias atraiga nuevas inversiones y no pierda proyectos frente a otras regiones es imprescindible contar con un suministro eléctrico estable y a precios competitivos. A ese reto sumó el de la fiscalidad. La presidenta de FADE defendió que una tributación más equilibrada favorecería el crecimiento económico. Y pidió un defensa firme de los intereses de Asturias en el debate de financiación autonómica: "Asturias no puede conformarse con ser menos que los demás", sostuvo durante el encuentro, al que también acudió el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado, Borja Sánchez.

Carlos Paniceres, líder de la Cámara de Oviedo, destacó el papel emergente de la industria de defensa, capaz de generar "miles de puestos de trabajo" con proyectos como el de Indra, en Gijón. Destacó también el futuro polo biosanitario de La Vega, en Oviedo.

El gijonés Félix Baragaño mostró su preocupación por el retraso en la infraestructura eléctrica de la Zalia y remarcó la importancia de proyectos como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y los planes de Naval Azul. Reseñó además la necesidad de resolver la modernización de los accesos al puerto de El Musel. E instó al Principado a no frenar la llegada de la Universidad Europea

El presidente de la Cámara de Avilés, Daniel González, centró su intervención en la oportunidad que representan los 300.000 metros cuadrados de terreno para empresas liberados tras la demolición de las baterías de coque de Arcelor. "Son los suelos más estratégicos del norte de España y debemos aprovecharlos", afirmó. González celebró además la llegada de la Universidad Nebrija, que impartirá estudios de Enfermería en la ciudad.

Carmen Alsina, directiva gijonesa de la CEOE, expuso las conclusiones del informe sobre la percepción que los asturianos tienen de sus empresas. Junto a la alta tasa de confianza en los empleadores (77%), destaca que los ciudadanos reclaman empresas más transparentes, accesibles y comprometidas con su entorno.