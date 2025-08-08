La variedad gastronómica del Paseo Gastro impulsa las ventas

El Paseo Gastro se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más esperados de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de propuestas gastronómicas en un ambiente que combina ocio, cultura y disfrute para todos los públicos. No hay más que ver lo difícil que resulta encontrar mesa a lo largo de los 22 puestos repartidos entre el paseo de Begoña y la calle Claudio Alvargonzález. Hamburguesas, croquetas, tacos, tortilla, salchicha alemana… el abanico de propuestas es muy amplio. "La gente suele pedir mucha hamburguesa, pero al haber tanta variedad se ha vendido todo muy bien", confesaba Pablo Breixo, representante de "Arde Lucus", que repite por segundo año.

En este puesto se ofrece una combinación de sabores clásicos. "Hamburguesas, perritos, nachos, tacos, tequeños, y una variante de estos últimos con chocolate" explica Breixo, quien destaca la inclusión de opciones vegetarianas e infantiles para adaptarse a todos los gustos. El público que visita su puesto es muy diverso, desde extranjeros hasta clientes locales, incluyendo muchas personas mayores que aprovechan la cercanía con el teatro para acercarse. "En la carta de bebidas tenemos un mojito de fresa que ha tenido muy buena acogida" añade.

En esta edición debuta Alberto Porto, dueño del local "Vinos y Chacinas". Porto se muestra muy satisfecho con la afluencia de público. "La gente tiene ganas de comer y el tiempo acompaña", celebra. Su oferta se caracteriza por platos que combinan sabores tradicionales con un toque creativo, como sus bravas hechas al curry con alioli de mango, o sus croquetas de cecina y burrata. En cuanto a las bebidas, se mantienen en lo clásico con refrescos y destacan las ventas del tinto de verano. Aunque aún es pronto para hacer balances definitivos, confiesa que "repetiría el año que viene".

Otra incorporación interesante es la de Sergio García, dueño del puesto "Tacojon", que ofrece comida mexicana auténtica. Con raíces asturianas por parte de sus abuelos, el mexicano presenta una propuesta muy diferenciada con tacos de tinga y cochinita, alitas en salsa verde y guacamole tradicional. En su carta de bebidas destacan las cervezas Corona, "100% mexicanas", y una versión sin alcohol, que también incluyeron en su carta. "Nuestro restaurante está en el paseo de Begoña desde hace mes y medio, lo que nos llevó a unirnos a Paseo Gastro" explica. "En la inauguración me pareció un evento con mucho potencial, aunque por supuesto hay cosas que mejorar", finaliza.

A la vera del mar, la propuesta no es menor. En Cimavilla se encuentra la caseta "Capone", con una propuesta más sencilla pero popular entre quienes buscan platos rápidos y contundentes. Cristina Fernández, Daniel Prieto y Yulema Ribaduya, representantes del restaurante, explican que el menú tiene como protagonista a los bocadillos de tortilla, lomo, queso y salchicha alemana, acompañados de bravas, "una opción práctica y fácil de llevar", señalan. "Estos primeros días han sido positivos, aunque esperamos que la afluencia mejore en los próximos", señalan los hosteleros ante una cita que no para de atraer comensales.