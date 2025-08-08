Los vecinos, también de marcha

La Semana Grande vendrá acompañada del arranque de las fiestas de San Julián de Roces, de San Salvador de Deva y de Santa Juliana en Bateao, a las que mañana se sumarán La Providencia y Fano, que honrarán a San Lorenzo. El espíritu festivo bulle en las parroquias, que han programado varias jornadas repletas de actividades y tradición.

En Deva, a las 21.30 horas habrá una corderada popular, con la entrega del premio "Hórreo de plata". Después tocará verbena con el "Grupo Beatriz" y el DJ Jairo Ortal. A medianoche, voladores. Asimismo, Emtusa pondrá en marcha tanto hoy como mañana un servicio especial de autobús para facilitar la llegada a la celebración. Habrá buses con una frecuencia adecuada a la demanda desde la Gota de Leche hasta la parada 503 del camping de Deva de 22.00 a .00 horas. De 2.00 a 4.00 horas habrá salidas en sentido contrario. En Bateao, por Santa Juliana, tendrá lugar desde las 21.00 horas la recogida del bollu, que precederá a una gran parrillada y a la verbena amenizada por el "Trío Fusión".

Malestar en Contrueces

Con menos júbilo está, por contra, la comisión de festejos de Contrueces 2015, que cobrará un "simbólico" euro por persona durante sus fiestas. Estas irán del 22 al 25 de agosto. El motivo, sufragar el coste que representan los requisitos a cumplir por la organización. "Era la única opción para salir adelante", apunta Alberto Gutiérrez, vicepresidente de la entidad, que, eso sí, ofrecerá acceso libre para niños hasta doce años y socios.

"Cada año se están poniendo más difíciles las cosas en cuanto a las normativas", señala Alberto Gutiérrez. La decisión de cobrar por la entrada obedece a las exigencias respecto a la presencia sanitaria durante la fiesta, "una de las más grandes de Gijón", o al control de accesos para evitar la práctica del botellón. "Echamos cuentas y no podemos", indica Gutiérrez, que aboga por cumplir con toda la reglamentación pese al "peaje" de ese euro que deberán abonar los asistentes a la fiesta, que será en el parque de Los Pericones.

"Este euro testimonial no es un precio, es una forma de resistencia y de decir que ‘seguimos aquí’", resalta la comisión en un comunicado. "Sabemos que no es lo ideal y no es nuestro modelo, pero si no lo hacemos en Contrueces no hay fiesta", añaden. Cada entrada incluirá un número para un sorteo. Otra de las reivindicaciones del colectivo pasa por una mayor ayuda económica para las comisiones de festejos de la ciudad, además de "más transparencia" para conocer de primera mano los requisitos que tienen que satisfacer las entidades organizadores de estas celebraciones vecinales. "Todas estas restricciones tienen algo en común: no están pensadas para proteger a nadie, sino para disuadirnos, para que tiremos la toalla y que las fiestas de prao desaparezcan", critica la comisión.

Programas con verbenas, rutas y tradición

Deva, por San Salvador, celebrará una corderada popular a las 21.30 horas, tras la que habrá verbena con el "Grupo Beatriz" y el DJ Jairo Ortal. A medianoche se lanzarán voladores. Mañana habrá una ruta a pie y la orquesta "Tekila" pondrá el ritmo por la noche. Para el domingo queda, por ejemplo, la ruta a caballo. Bateao, en Cenero, abrirá las fiestas de Santa Juliana con la recogida del bollu a las 21.00 horas y la gran parrillada a las 22.00 horas. "Trío Fusión" amenizará la verbena y también tendrá lugar un concurso de tiro de cuerda. Mañana, entre otras actividades, habrá misa por los difuntos, juegos infantiles o verbena con "Mónica Duna". El domingo será el día grande. La Providencia honrará a partir de mañana a San Lorenzo, con sardinada a las 20.00 horas y actuación del grupo "Los Jimaguas" a las 22.00 horas. El domingo, procesión al Cabo San Lorenzo. También mañana empezará Fano a festejar San Lorenzo, en su caso con corderada nocturna y verbena con "FL Covers" y DJ. Se prolongarán hasta el lunes.