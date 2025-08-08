Venden una casa en Gijón de tres habitaciones por 50.000 euros

El mercado inmobiliario en Gijón vive uno de sus mejores momentos. El alza de los precios no impide que si se busca una vivienda de segunda mano a reformar se puedan encontrar algunos "chollos" en portales especializados como tucasa.com, la web de compra, venta y alquiler de inmuebles de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico.

Las estadísticas hablan por si solas. Según se conoció hace unos días la compraventa de vivienda en Asturias alcanzó las 7.854 operaciones en el primer semestre del año, un aumento del 23,3% respecto al mismo periodo de 2024, y superior al registrado en el conjunto del país (19,7%), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro de las transacciones realizadas en la región, destaca el crecimiento en el segmento de la vivienda nueva, con 1.784 operaciones entre enero y junio, lo que supuso un incremento interanual del 55,4%. No obstante, en términos absolutos predominó la transacción de inmuebles de segunda mano, hasta un total de 6.070, un 16,2% más que un año antes.

Si sólo se analiza el mes de junio, el repunte de la compraventa en el Principado frente al mismo mes de 2024 fue del 18,8%, el décimo mayor crecimiento entre las comunidades autónomas y casi un punto por encima del registrado en el conjunto del país (17,9%).

En cuanto al inmueble que se puede ver en tucasa.com se trata de una casa que puede ser una buena oportunidad para inversores. No en vano su precio es de 50.0000 euros y está situado en Contrueces, Gijón.

Según el anuncio al que s epuede acceder en el enlace bajo estas líneas se trata de una casa independiente de 112 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios y con un solo baño. "Suelo de tipo gres en la carretera del Obispo", infroman desde las inmobliaria que publicó el anuncio al que se puede acceder en este enlace.