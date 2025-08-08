Una vida viendo crecer la Feria de Muestras desde el mostrador: "Ha ido a mejor, sobre todo las instalaciones"

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) siempre ha perseguido la novedad en diversos campos. Sin embargo, a lo largo de las 68 ediciones del certamen se ha ido forjando un selecto grupo de veteranos que, fieles al evento, han ido observando lo mucho que ha cambiado esta imprescindible cita del verano gijonés.

"Debo ser la persona que lleva trabajando más tiempo aquí de toda La Feria", aseguró María Ángeles Riera, dueña de uno de los locales con más tradición, La Cabaña del Arroz con Leche. "Mi primera vez fue en 1970, cuando se hacía en la avenida Constitución. Mi vecino me invitó a trabajar como azafata en una caseta", contó Riera, quien ha podido vivir hasta tres cambios de ubicación hasta llegar al actual. En su restaurante hay tres fotografías de esos comienzos junto a su hermana, donde se les ve vestidas con el traje tradicional asturiano cocinando su famoso arroz con leche. "Pasábamos un calor infernal", recordó esta gijonesa afincada en Castiello, de donde procede la receta familiar del famoso postre. Otro de los establecimientos más veteranos es el del El Cuco, restaurante especializado en parrilla que lleva dando de comer a visitantes y expositores más de 35 años. "La Feria ha cambiado a mejor, sobre todo las instalaciones. Para nosotros es una carta de presentación fantástica, y la respuesta siempre es buena", dijo Mari Luz Suárez , gerente de un local que lleva el nombre de la conocida empresa fabricante de embutidos que también ella dirige.

La Feria es sinónimo de ofrecer y vender, y si alguien encarna esta dinámica es Manuel Granja, dueño de Un Mar de Regalos. "Empecé a venir con 13 años junto a mi padre, hace unos 50 años. Llegamos a tener catorce puestos, hemos vendido de todo, ahora nos centramos en los relojes", apuntó. Granja es un enamorado de Asturias: "Esta es mi segunda casa, tengo más amigos aquí que en Madrid", elogió. Desde su puesto de venta ha percibido un cambio en el ambiente: "La gente va corriendo y no sabe por qué, hay veces que tengo que decir a alguno que se relaje. Yo creo que es por la tecnología", diagnosticó Granja mientras ofrecía sus relojes con gran ritmo y buen trato, que es "la clave de la venta". Pese a los cambios, el ambiente de la feria nunca ha cambiado: ofertas, novedades... Así lo destacó también Jaime Cortés, dueño del restaurante El Molino de Gabriel, que lleva 30 años en la FIDMA. Desde ella ha sido testigo, destaca, de fenómenos como el auge del turismo en Asturias.