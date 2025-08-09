Las adjudicaciones de grandes parcelas en la Zalia, previstas antes de fin de año

La Zalia no prevé agotar el plazo máximo para adjudicar parcelas para grandes proyectos, en el marco del procedimiento competitivo que ha abierto, dando tres meses a las empresas interesadas para presentar solicitudes y disponiendo la Zalia de otros seis meses como máximo para decidir las adjudicaciones. El plazo máximo de este proceso nos llevaría hasta mayo de 2026, pero las primeras adjudicaciones de alguna de esas grandes parcelas ya estarían resueltas antes de que acabe 2025, según afirman las fuentes consultadas.

La apertura de este procedimiento de competencia de proyectos por parte de Zalia, llega después de que la sociedad pública haya recibido cuatro cartas de interés para ocupar respectivamente 45, 30, 12 y 10 hectáreas de suelo, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Que no hará falta esperar a agotar el plazo máximo del proceso público de competencia para que ya se adjudique alguna de las grandes extensiones de suelo que ya han atraído el interés empresarial, lo dio ayer a entender el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la visita institucional que hizo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

Tras recordar que Zalia ha pasado de una "situación de bloqueo" por el elevado endeudamiento que había acumulado, a estar saneada tras financieramente, Barbón señaló que "próximamente van a salir ya adjudicadas las primeras parcelas".

El presidente autonómico también consideró "difícil" que la actual carencia de una subestación eléctrica para la Zalia vaya a disuadir a las empresas interesadas en instalarse en la zona logística de hacerlo: "los proyectos que se manejan no están todos ellos ligados, ni mucho menos a la cuestión energética, o una sobrecapacitación de energía", señaló el presidente autonómico, quien matizó que "el acceso a la energía" se tiene que garantizar. Dicho eso, Barbón insistió en que el gobierno regional reclama una solución energética para Asturias, ya que "es fundamental que el anillo eléctrico se refuere, teniendo en cuenta que cada vez más vamos a un sistema de producción basado en las energías limpias, lo que requiere más y más electricidad".

Sobre la Zalia también hablaron ayer en la Feria el consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, en la Jornada del Transporte por Carretera, de Asetra. Alejandro Calvo, por su parte, indicó que "la potencia eléctrica, al igual que el trabajo urbanístico se acompasará a las necesidades de esos proyectos" con interés en ocupar grandes parcelas en la Zalia.

Calvo replicó a la intervención previa de Baragaño, quien respecto a la previsión de que la subestación eléctrica de Zalia esté operativa en 2027 –tal como informó en julio este diario– había opinado que ese plazo suponía "la ralentización de la subestación eléctrica", añadiendo que "esperemos que no sea un inconveniente para que se pueda poner en marcha lo antes posible".

El proceso de competencia de proyectos Cuatro empresas remitieron cartas de interés a Zalia interesándose por ocupar 45, 30 , 12 y 10 hectáreas.

Para adjudicar el suelo, que es público, Zalia abre un proceso de competencia de tres meses para recibir ofertas.

El 50% de la puntuación para adjudicar se basará en criterios cuantitativos como la aportación del proyecto al PIB regional, la inversión por m2, el empleo directo, el nivel de gasto en la localidad y el plazo de puesta en explotación.

Un 25% valorará criterios cualitativos como el interés estratégico de la actividad, los tráficos portuarios que genere, el impacto ambiental y cuestiones energéticas, entre otros.

Otro 25% de la puntuación dependerá de la rentabilidad del suelo. En este apartado se incluyen las mejoras en el precio mínimo de 30 euros el m2 para el suelo no urbanizado y entre 65,20 y 102 para el urbanizado.

Se unificarán las fases 2 y 3 de Zalia y se reducirán los viales secundarios para obtener parcelas de mayor tamaño a las diseñadas inicialmente.

La Zalia intentará encajar todas las solicitudes que reciba.

Por contra, Alejandro Calvo, indicó que "en Zalia no se ha retrasado nada, al contrario, estamos en un momento, que la próxima semana finalizaremos, en que Zalia por fin está en condiciones de abrir un procedimiento de competencia para la llegada de grandes proyectos. No hay ningún retraso, lo que hay es un marco, de la planificación nacional, que tendrá, evidentemente, que adaptarse en Asturias para después para dar respuesta a esos proyectos con una definición que ya está en marcha".

La subestación eléctrica para la Zalia será de e-Redes y se denominará Subestación Entrevías, dado que ocupará un terreno próximo, entre una línea ferroviaria de ancho ibérico y otra de ancho métrico, tal como informó ayer este diario.

El Consejero de Movilidad también indicó en la jornada de Asetra que "Zalia no sólo va a ser un espacio de intermodalidad logística, sino que va a ser un espacio, y así se está planteando, de desarrollo para el puerto de El Musel, una vez que está viendo colmatado su espacio portuario" con los proyectos industriales previstos para la ampliación.

En ese sentido, Alejandro Calvo añadió que "vamos a ser capaces de desarrollar servicios y actividades complementarias al Puerto. Eso es un objetivo que queremos cerrar en el ámbito de esta legislatura porque ya podemos hacerlo".

Ovidio de la Roza, no hizo mención a la Zalia, optando por "esperar a que comencemos a ver plasmadas realidades y no ver los enunciados".