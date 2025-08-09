La concejalía de Cultura de Gijónsuma Industrias Creativas y delega Juventud en González-Palacios

Cambios en el gobierno local. La hasta ahora concejalía de Cultura, Juventud y Museos, en manos de la forista Montserrat López Moro, se reformulará para capitalizar todas las gestiones de la "vía gijonesa" y pasará a llamarse la concejalía de Cultura, Museos e Industrias Creativas. El cambio afecta a otro forista, Jorge González-Palacios, que además de su ya conocida tarea al frente de Relaciones Institucionales asumirá también el área de Juventud.

Fuentes del gobierno local señalan que el objetivo de este cambio es "equilibrar las competencias" de la actual corporación. Explican que, por un lado, el área de Juventud se quiere "potenciar" en estos dos años restantes de mandato, y que se quiere que sea el de Relaciones Institucionales quien abandere los "importantes proyectos en marcha" que se pretenden desarrollar a partir de ahora.

Por su parte, la llamada "vía gijonesa", el nuevo marco con el que el gobierno quiere reformular la gestión cultural del Ayuntamiento, ha dejado sobre el despacho de López Moro una carga de trabajo que está a punto de crecer aún más con la ansiada licitación de Tabacalera. Desde el gobierno local explican que, "una vez asentado el nuevo tejido cultural de la ciudad", algo que a juicio del bipartito ha sucedido "con nuevos proyectos ya en marcha como la residencia artística (el antiguo palacio de San Andrés de Cornellana en Contrueces) y la colaboración con la Fundación Cajastur en el Palacio de Revillagigedo", lo idóneo ahora es permitir que la concejalía de Cultura "pueda centrarse" en la consolidación de estos planes y en los que están por venir, destacando sobre manera la citada licitación de la vieja fábrica de tabacos.

Destaca el gobierno local el potencial del área cultural para "generar valor desde la propia ciudad a través de nuevos programas y colecciones". En el caso de Tabacalera, como ya es conocido, además de en la reforma y ampliación del complejo se trabaja también en la selección de una dirección artística y la articulación de un discurso expositivo propio para el futuro centro de arte, que se espera nutrir de colecciones temporales de grandes pintores. El futuro nuevo complejo, además, acogerá la nueva sede del Museo Nicanor Piñole.