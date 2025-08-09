Con el "corazón y el alma" Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña

Pocos dudaban de que se arrancaría a cantar y así fue. La artista Mina Longo inauguró ayer la Semana Grande de Gijón con un pregón muy musical, con momentos emotivos –como en el que recordó a su fallecido padre– y en el que puso por las nubes a una ciudad de la que se confesó "enamorada". "Gijón está en un nivel superior, no vamos a tener sitio para todos", bromeaba Longo desde el balcón del Ayuntamiento y ante una plaza Mayor abarrotada y deseosa de comenzar la "semana" con más significado para la villa.

Abanderada de la improvisación y la naturalidad, Mina Longo enarboló un discurso sin ningún papel, en el que se mostró agradecida por la oportunidad. Habló "con el corazón y el alma". Longo se enfrentó a un público distinto al que se suele encontrar en sus conciertos, si bien se lo metió en el bolsillo enseguida. Habló de su infancia en El Llano, de su casi participación en Eurovisión y de los gijoneses. "Somos hospitalarios, acogemos a todo el mundo", reivindicó la artista, que ensalzó una ciudad que "merece muchísimo la pena". "Seguirá avanzando porque tiene un futuro tremendo", afirmó Mina Longo, arropada por familiares y amigos en un día indudablemente especial para los suyos.

"La Mina que improvisa"

"¡Qué nervios!", decía la pregonera minutos antes de asomarse al balcón consistorial y tras la tonada de Lorena Corripio, la actuación de varios grupos folclóricos y los golpes de tambor de Manuel Durán. Aseguró Longo que, cuando le comunicaron que sería la encargada de abrir la Semana Grande, "no se lo podía creer". Lo de preparar un discurso no iba consigo. "Si me eligieron era porque querían ver a la Mina que improvisa", sostuvo la artista, que destacó su cariño hacia Gijón, lugar al que llegó con apenas seis meses desde Colunga, donde nació por las circunstancias laborales de su padre Ángel.

"Gijón es maravilloso; son calles, edificios, gente y sentimiento, y los que vienen de fuera lo saben", declaró Mina Longo, que acumula más de cuatro décadas de experiencia sobre los escenarios. Por su carrera ha viajado por numerosas ciudades y países. "He estado en muchos lugares y todos hablan maravillas de Gijón", indicó Longo, que destacó el clima asturiano, "el mejor del mundo".

La pregonera retrocedió en el tiempo para rememorar sus primeros pasos. "La infancia es lo más bonito que hay", remarcó Mina Longo, que recordó su etapa como alumna del colegio La Escuelona y los ratos que pasaban con amigos y vecinos jugando en la calle. "Estábamos juntos sin importar el juego, si era fútbol o la comba", manifestó Longo, que comentó que los coches "pasaban cada mil años". Y, desdichas del destino, uno le pilló cuando ella tenía 7 años. "Tengo cicatrices de Gijón", proclamó la artista, que tenía al público sin perder detalle de cada palabra.

Repaso a su niñez

Longo continuó con el repaso de una niñez que "no fue tan normal". La música apareció en su vida. A los once años empezó a cantar. "He ido a muchos concursos y estuve a punto de estar en Eurovisión", contó Mina Longo, que reivindicó que, allá donde pisara, "siempre he llevado a Gijón por bandera". "Gijón ye mucho, Gijón ye tremendo", agregó la pregonera, en su salsa, improvisando cada frase. Hizo hincapié en que la ciudad "está creciendo" antes de entonar unos versos de "¡Ay!, Gijón de mis amores", de Manolo Carrizo, que modificó ligeramente para gritar a los cuatro vientos "¡Viva la calle Corrida y el barrio del Llano, donde yo me divertía!".

Mina Longo se deshizo en elogios a Gijón durante un pregón seguido de cerca por una nutrida representación del gobierno local. No pudo estar por motivos personales la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a quien la pregonera dedicó unas palabras. "Me ha transmitido que os diga que está muy orgullosa de nuestra ciudad", aseveró Longo, que mostró su "profunda admiración" por la regidora y reivindicó su faceta como médico. La cantante mencionó Cimavilla, las puestas de sol, el Elogio del Horizonte o el Cerro de Santa Catalina. Y no faltó su querida playa de San Lorenzo y "la brisa que te acaricia cada vez que pasas por el Muro". "Cuando tengo un disgusto, en la playa se me quitan todos los males", recalcó Mina Longo.

Con el barrio Alto de Cimavilla prosiguió el discurso, ese barrio de pescadores. A ellos rindió tributo y también a una de sus tías, que fue precisamente pescadera. "Hemos levantado esta ciudad con el sudor de la frente de muchas personas", subrayó Mina Longo, que cantó, cómo no, "Pescadores". "¡Da gusto con ese coro!", exclamaba Longo después del acompañamiento de unos asistentes que dedicaron a la pregonera un caluroso aplauso cuando, con la voz casi quebrada, evocó a su padre Ángel, que murió cuando Mina tenía 14 años. "Esa pérdida fue el momento más amargo de mi vida", admitió Longo, que miró al cielo y agradeció a su progenitor. "Siempre has creído en mí", decía Longo, emocionada.

El pregón de la Semana Grande Gijón, en imágenes / Ángel González

Apostar por la economía sidrera

Encomió Mina Longo, cuyo pregón se fue a la media hora de duración, que Gijón "merece muchísimo la pena y los turistas dan fe". "Esta ciudad nos llena de orgullo y lo mejor que podemos hacer es disfrutarla", afirmó Longo, que ponderó una "gastronomía tremenda" y sacó a la palestra la cultura sidrera, nombrada a finales del pasado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. "Hay que apostar por ella", sostuvo. Era la antesala de un nuevo tramo para la canción, en este caso "El Restallar de Asturias".

"La emoción que siento es enorme por muchas cosas", confesaba una Mina Longo que volvía a incidir en las bondades de Gijón. "No sé dónde meteremos a todos los que quieren vivir aquí, pero seguro que habrá un huequín; y si no, para eso están los pueblos y lo rural", manifestó la artista, que animó a gijoneses y visitantes a disfrutar de la Semana Grande. "Son unas fiestas hermosas, lo más bonito que podemos tener", insistió la pregonera, que brindó también unos consejos. "Hay que abrazarse, besarse y decir ‘te quiero’ antes de que no se pueda decir", indicó Longo.

Fue en el tramo final del discurso cuando Mina Longo, a la que no se le agotaba la energía, se dirigió con más ahínco a los asistentes que llenaban la plaza Mayor. "Hay que ser felices y dejar ser felices a los demás; cada verdad es una propia", proclamó la pregonera, que señaló que la libertad "termina donde empieza la del otro". Ahora bien, alabó que en Gijón "respetamos a los demás". "Acogemos a la gente y no la juzgamos", expresó Mina Longo. A los mineros dedicó los últimos versos cantados de la noche con "La mina y el mar".

La emoción de su madre

Entre los familiares de Longo había una mujer realmente feliz. Su madre, Trini González, de 81 años. "He llorado un poquito", reconocía, ya culminado el pregón, descansando en una silla del salón de recepciones, donde familia, amigos y autoridades municipales brindaban por el inicio de la Semana Grande. Sobre que su hija diese el pistoletazo de salida a la cita, Trini González lo tenía claro. "Es una alegría muy grande, fue una sorpresa", aseguró la madre de Longo, que calificó la jornada como "un día inolvidable" para la familia. González nació en Cadavedo, en Valdés, pero, al igual que su hija, para ella Gijón es "su tierra".

"¿Sabéis que dijo Jovellanos? Que no hay poco tiempo, sino personas que no saben disfrutarlo", afirmaba Mina Longo en los últimos compases de un pregón en el que dio el cante pero, eso sí, en el buen sentido de la expresión. Con un "¡Queda inaugurada la Semana Grande de Gijón!" abrochó Mina Longo un discurso repleto de referencias, de nostalgia y de reivindicación de una ciudad en la que no nació pero que se convirtió en su casa. La clausura del Festival Internacional de Bandes de Gaites "Villa de Xixón" tomó el testigo en la plaza Mayor, que vibró con una Mina Longo que ofreció lo que prometió, espontaneidad y música para una Semana Grande que ya resuena en Gijón.