Cote llena a Roces de orgullo de barrio
El excapitán del Sporting fue el encargado de poner en marcha las fiestas de San Julián de su querido Roces. Entre aplausos, Cote dio muestra de su "normalidad" con un pregón donde recordó su vida ligada al barrio y puso en valor a su familia, en especial a su pareja e hijo. "¡Puxa Roces y puxa Sporting!", gritó Cote para acabar entre los aplausos del público.
