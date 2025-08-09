Deva se sienta a la mesa para comenzar las fiestas de San Salvador

Deva comenzó este viernes las fiestas de San Salvador por todo lo alto. Lo hizo a la mesa, con una corderada popular que precedió a la verbena, amenizada por el "Grupo Beatriz" y el DJ Jairo Ortal. A medianoche hubo lanzamiento de voladores para dar por inauguradas las celebraciones, que se prolongarán hasta mañana domingo en la parroquia.