Deva se sienta a la mesa para comenzar las fiestas de San Salvador

La parroquia arranca las celebraciones con corderada, verbena y lanzamiento de voladores

Ambiente durante la corderada, en Deva.

S. G.

Deva comenzó este viernes las fiestas de San Salvador por todo lo alto. Lo hizo a la mesa, con una corderada popular que precedió a la verbena, amenizada por el "Grupo Beatriz" y el DJ Jairo Ortal. A medianoche hubo lanzamiento de voladores para dar por inauguradas las celebraciones, que se prolongarán hasta mañana domingo en la parroquia.

