Fallece a los 68 años en Quintes el historietista gijonés Isaac M. del Rivero

El historietista asturiano Isaac M. del Rivero (Gijón, 1957) falleció este viernes en su casa de Quintes (Villaviciosa), donde se había afincado hacía ya más de tres décadas. Docente jubilado del IES El Piles de Gijón, dejó huella y pasión por el dibujo en varias generaciones de estudiantes y una carrera constante en el mundo del cómic, al que llegó de la mano de su padre, el también dibujante y fundador del Festival de Cine de Gijón Isaac del Rivero, fallecido hace seis años, en 2019.

Isaac M. del Rivero fue un dibujante precoz muy bueno como se puede ver en sus primeros trabajos en el fanzine "El Wendigo", con guión del director de la publicación, Faustino R. Arbesú. Entre sus muchos trabajos guardaba especial cariño a la serie que hizo del "Magu Xuan Tizón" (1989), un personaje creado por él, "Carmilla" (1999) o la adaptación de "La Aldea Perdida" (2007), y no tanto al "Punisher" que dibujó para Marvel USA con guión de Richard Radney.

También trabajó para la revista "Eureka" en Italia; para Planeta y con guión de Juan Carlos Cereza, dibuja la serie "Las guerras del purgatorio", "Juegos peligrosos" y "Nit" y un par de episodios de "Conan" también para Planeta, con guión de J. C. Cereza, entre otros trabajos. Igualmente, colaboró con dibujos para entidades como el Sporting o el Puerto del Musel.

Isaac M. del Rivero deja viuda y dos hijas. El acto de despedida de cuerpo presente se oficiará hoy sábado a las 16 horas en el salón de actos del Tanatorio de Cabueñes.