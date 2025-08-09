"El Fantasma de la Ópera" se estrena

"El Fantasma de la Ópera" se estrena | MARCOS LEÓN

El teatro Jovellanos disfrutó ayer de la primera de las funciones del musical "El Fantasma de la Ópera". La función comenzó con pequeños fallos técnicos, pero continuó acorde a lo planificado. Durante su estancia en la ciudad, la compañía madrileña ofrecerá un total de 13 funciones, hasta el 17 de agosto. Las entradas se pueden adquirir a través de la web del teatro.

