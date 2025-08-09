"El Fantasma de la Ópera" se estrena

El teatro Jovellanos disfrutó ayer de la primera de las funciones del musical "El Fantasma de la Ópera". La función comenzó con pequeños fallos técnicos, pero continuó acorde a lo planificado. Durante su estancia en la ciudad, la compañía madrileña ofrecerá un total de 13 funciones, hasta el 17 de agosto. Las entradas se pueden adquirir a través de la web del teatro.